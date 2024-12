Reggiana-Modena, le probabili formazioni per il Derby del Secchia

Il Derby del Secchia si giocherà oggi in Serie B per la 17^ giornata: ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Reggiana-Modena.

14 dicembre

Reggiana-Modena, ormai ci siamo: il Derby del Secchia prenderà il via questo sabato pomeriggio alle ore 15:00 per la diciassettesima giornata di Serie B. Questa mattina entrambi i tecnici procederanno con la rifinitura insieme ai loro uomini e, in base a ciò che vedranno, procederanno con le proprie scelte. Ecco chi potrebbe partire titolare nell'importante match.

Reggiana-Modena, le probabili formazioni in vista del fischio d'inizio — Probabile formazione Reggiana (4-4-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Marras, Sersanti, Reinhart, Portanova; Vergara, Pettinari. Allenatore: William Viali. Tra i disponibili della rosa dei padroni di casa non ci saranno né Rozzio né Cigarini per infortunio ma occhio anche alle possibili assenze di Sampirisi e Reinhart che potrebbero non farcela per problemi fisici.

Probabile formazione Modena (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz; Beyuku, Santoro, Gerli, Idrissi; Caso, Palumbo; P. Mendes. Allenatore: Paolo Mandelli. Per la squadra ospite saranno sicuramente out, anche qui per problemi fisici, Botteghin, Pergre, Ponsi e Alberti (un vero e proprio zoccolo duro di mister Mandelli.

Nulla è stato ancora deciso ma i tifosi sono già caldissimi, basti pensare che sono già stati venduti 10mila biglietti (di cui 2.164 per i tifosi ospiti) per il derby che andrà in scena nel pomeriggio di questo freddo sabato 14 dicembre al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.