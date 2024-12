Reggiana-Modena, dove vedere il Derby del Secchia di Serie B

Mancano solamente due giorni, poi finalmente in Serie B andrà in scena il Derby del Secchia, nome particolare che deriva dal fiume che divide le province di Modena e appunto Reggio Emilia. La Reggiana ospiterà per l'occasione il Modena in casa propria e già si profila come un match tutto da vivere. La diciassettesima giornata porterà perciò in scena una sfida tutta emiliana e tutta da vivere; una gara che potrà dire la sua anche e soprattutto in termini di classifica. Al momento, infatti, i padroni di casa sono al 12esimo posto con 18 punti; i gialloblù sono invece al 14esimo posto con un solo punto in meno, quindi a quota 17. Tutto può ancora succedere.