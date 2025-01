Juventus-Milan è il primo dei due big match che si disputerà in questa 21esima giornata di Serie A: Thiago Motta e Sergio Conceicao sanno che sarà fondamentale non commettere passi falsi.

Juventus-Milan , oltre ad Atalanta-Napoli, sarà un match decisivo per questa giornata di Serie A . La Vecchia Signora proverà già in questa grande occasione a superare la maledizione dei pareggi, puntando a conquistare i tre punti sotto gli occhi dei propri tifosi all'Allianz Stadium; il Diavolo, dal canto suo, proverà invece a dare nuovamente filo da torcere ai rivali, così come successo in semifinale di Supercoppa Italiana. Una cosa tuttavia è certa: nessuno dei due tecnici vuole e può permettersi di sbagliare.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. Continua perciò ad essere in vantaggio l'argentino su Dusan Vlahovic che però è tornato in panchina ed è quindi regolarmente a disposizione di Thiago Motta che ha deciso di portare con sé anche il nuovo arrivato Alberto Costa .

Moise with the #JuveMilan match-winner ⏪🎆 pic.twitter.com/cfVC74S8NH

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Morata. Lo spagnolo, salvo stravolgimenti dell'ultimo minuto, dovrebbe quindi partire titolare contro la sua ex squadra, la Juventus, che per lui ha significato tantissimo. Confermata invece l'assenza di Pulisic che, come riferito dal tecnico rossonero in conferenza stampa, non è al 100% delle condizioni fisiche.