Juventus-Milan, dove vedere il big match in streaming e in tv

Il conto alla rovescia per Juventus-Milan è ufficialmente cominciato: ecco dove sarà possibile vedere la gara tra le due big di Serie A, l'orario e tutte le info utili.

La Juventus di Thiago Motta ospiterà, questo pomeriggio, in casa sua il Milan di Sergio Conceicao dopo la semifinale di Supercoppa Italiana disputata circa due settimane fa. Stavolta le due rivali si scontreranno però in campionato ed entrambe punteranno alla vittoria per poter tornare a guadagnare punti preziosi in ottica classifica di Serie A. Sia i bianconeri sia i rossoneri hanno infatti compiuto troppi passi falsi ed è ora arrivato il momento di invertire il trend.

Sky o DAZN? Dove vedere il big match: fischio d'inizio fissato alle 18:00 — La partita tra Juventus e Milan, che sarà valida per la 21esima giornata di Serie A, si giocherà appunto quest'oggi, sabato 18 gennaio. Il fischio d'inizio verrà dato alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino sotto gli occhi dei tifosi bianconeri padroni di casa e sotto gli occhi ovviamente della tifoseria rossonera che farà da ospite. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn e, in via del tutto eccezionale, sarà visibile gratuitamente anche per chi non ha sottoscritto un abbonamento alla piattaforma.

Juventus-Milan sarà perciò la prima gara del 2025 ad essere trasmessa gratuitamente per tutti coloro che non vorranno perdersi il big match di questa 21esima giornata. Per l'occasione la piattaforma riuscirà perciò ad ospitare nello streaming fino a 2 milioni di utenti. La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo e con lui, al commento tecnico, ci sarà Andrea Stramaccioni.