Yildiz incanta a Bergamo ma spreca nel finale, Retegui torna al gol. Le pagelle di Atalanta-Juventus

Juventus e Atalanta danno vita a una partita spettacolare ma non vanno oltre il pareggio. Al Gewiss Stadium termina 1-1 con Kalulu che aveva aperto le danze e Retegui che l'ha ripresa a quindici minuti dalla fine. Punto che serve a poco a entrambe le squadre che se le sono date di santa ragione dal primo all'ultimo minuto. Si tratta del tredicesimo pareggio in campionato dei bianconeri, ancora imbattuti.

Le pagelle del match

Juventus — -

Di Gregorio 6.5: Attento in respinta su Lookman nel primo tempo e su Ederson nella ripresa. Salva il risultato con i piedi su Zaniolo.

Cambiaso 5: Tre errori gravi in disimpegno nel primo tempo. Da una sua disattenzione nasce il pareggio di Retegui.

Kalulu 6.5: Il palo e un salvataggio sulla linea di Carnesecchi gli avevano negato il gol, si inserisce da vero attaccante nella rete del momentaneo 0-1. Rischia di vanificare la sua prestazione positiva con un grave errore che Zaniolo non sfrutta.

Gatti 6: Bene sul brevilineo attacco dell'Atalanta, cerca di inserirsi in area senza successo. Sale di giri nel secondo tempo e va anche al tiro.

Savona 5: Volenteroso in sovrapposizione ma pesa l'errore in chiusura in coabitazione con Cambiaso nell'1-1 subito.

Locatelli 6,5: Continua il momento positivo del numero 5 bianconero. Bravo in fase di gestione e in copertura. Carnesecchi fa una grande parata sul suo colpo di testa nel finale. (Dall'86' Fagioli: sv)

Thuram 6.5: Grandissimo primo tempo di qualità e quantità. Innesca il contropiede che Koopmeiners non riesce a concludere. Cala notevolmente nella ripresa ma la sua partita è comunque positiva. (Dal 74' Douglas Luiz 6.5: gestisce bene il possesso palla e serve una palla geniale per Yildiz che si mangia l'1-2).

Koopmeiners 6: L'uomo più pericoloso e il grande ex fischiato sonoramente dal pubblico di fede bergamasca. Si divora il gol dello 0-1 davanti al portiere ma salva letteralmente un gol fatto di Lookman sulla linea. Cala di molto con il passare della partita.

Yildiz 6.5: In sordina i primi venti minuti di gioco, poi si accende e mette in apprensione la difesa dell'Atalanta. Sfiora la rete in sforbiciata ed è sempre nel vivo dell'azione. Unico neo il diagonale fuori al 90' che poteva essere un assist vincente per Mbangula.

McKennie 6.5: Sempre pericoloso sulle palle alte, spesso costringe gli avversari a raddoppiare su di lui. Aggancia e serve l'assist per il gol di Kalulu che vale i tre punti. Costantemente una spina nel fianco della difesa.

Nico Gonzalez 6.5: Si fa vedere per un continuo battibecco e confronto acceso con la panchina a inizio partita. Una volta superato il momento difficile, fa da collante con il centrocampo e fa un lavoro prezioso in appoggio. Il suo mancino grida vendetta e mette i brividi all'Atalanta. (Dall'81' Mbangula: sv).

Atalanta — -

Carnesecchi 6.5: La Juventus è pericolosa e spesso bussa dalle sue parti senza però essere precisa. Attento in tuffo su un cross pericoloso nei minuti di recupero del primo tempo. Fa una grande parata su Locatelli all'82'.

Scalvini 6: Torna nel suo ruolo ma non è molto preciso in chiusura. Meglio in fase di inserimento in attacco. (Dall'80' Hien: sv).

Djimsiti 6: Gioca con un taglio e i punti sul sopracciglio ma si disinteressa completamente del problema, mostrando la solita aggressività in marcatura.

Kolasinac 5.5: Partita leggermente insufficiente del bosniaco, in difficoltà e stordito dal falso nueve Nico Gonzalez che spesso si allarga. Spende un giallo pesante che gli farà saltare la partita contro il Napoli.

Zappacosta 5: Soffre parecchio le scorribande di McKennie e Yildiz e viene sostituito. (Dal 65' Bellanova 6.5: fornisce l'assist di testa per la rete di Retegui, benissimo in fase di spinta).

De Roon 5.5: Tra i giocatori più in difficoltà nel primo tempo. Sale Ederson e cerca di stargli al passo con la solita personalità e dedizione ma il suo match è sufficiente.

Ederson 6.5: Strappi importanti e mancino potente respinto da Di Gregorio. Molto meglio del suo compagno di reparto.

Ruggeri 6: Non si fa notare tantissimo in attacco ma è preciso nelle chiusure e si guadagna la sufficienza.

Pasalic 5: Ha l'occasione di portare in vantaggio l'Atalanta in contropiede ma decide di piazzarla e calcia fuori. (Dal 55' Samardzic 6.5: Decisamente più vivace del croato, crea spesso superiorità numerica in dribbling.)

Lookman 5.5: Si distingue soprattutto nei primi 45' per una conclusione murata da Thuram. Koopmeiners gli nega la gioia del gol ma l'impressione è che sia in leggero calo fisico. (Dall'80' Zaniolo 5: clamorosa l'occasione sciupata davanti a Di Gregorio, gli calcia addosso).

De Ketelaere 5: Qualche dribbling riuscito e poco più. Mai pericoloso, zero tiri verso lo specchio. (Dal 65' Retegui 7: rientra dall'infortunio e segna da subentrante. Quanto è mancato a questa squadra in fase realizzativa).