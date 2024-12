Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni: c’è un cambio forzato per Fonseca

Nuovo appuntamento europeo per il Milan di Paulo Fonseca: contro la Stella Rossa non sarà semplice, ma il Diavolo stasera avrà la possibilità di guadagnare altri punti in classifica in Champions League; questione da non sottovalutare visto che c'è ancora aperta la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare per i play-off. Niente è infatti ancora deciso e il tecnico portoghese ha in tutto e per tutto un'ulteriore chance di dimostrare che la sua squadra può ottenere qualsiasi risultato utile. Vediamo perciò quale potrebbe essere la formazione che probabilmente scenderà in campo questa sera, mercoledì 11 dicembre, a San Siro dove il pubblico di casa potrà e dovrà essere in tutto e per tutto il 12esimo uomo.