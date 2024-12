Il Milan questa sera se la vedrà in Champions League contro la Stella Rossa e proverà a mettercela tutta per conquistare altri tre punti utili in termini di classifica. Ecco dove sarà possibile vedere il match e tutte le info utili.

Alessia Gentile Redattore 11 dicembre - 11:21

Milan-Stella Rossa prenderà il via questa sera, a San Siro, alle ore 21:00 con il fischio d'inizio del direttore di gara Jesus Gil. I rossoneri proveranno a conquistare, spinti dal pubblico di casa, altri tre punti (sulla scia di quanto compiuto con Real Madrid e Slovan Bratislava) per compiere un ulteriore passo in avanti in classifica dove al momento sono 17esimi con 9 punti totali. Tutto è ancora possibile e la volontà sarà perciò quella di fare del proprio meglio per provare a sbaragliare le carte, a piazzarsi tra le prime otto del girone unico e a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

Let's welcome the Serbian champs the Rossonero way 🔴⚫#UCL#ACMFKCZ#SempreMilanpic.twitter.com/EHEtLZmHhl

— AC Milan (@acmilan) December 11, 2024

Dove vedere Milan-Stella Rossa: Sky, Dazn o Prime Video? Ecco tutti i dettagli — Il delicatissimo match andrà quindi in scena in questo freddo mercoledì 11 dicembre, a partire dalle ore 21:00, e sarà trasmesso in esclusiva dai canali di Sky Sport. Non sarà perciò possibile vedere la gara né in chiaro su TV8 né su Prime Video (che invece trasmetterà un altro appuntamento da non perdere, ovvero Juventus-Manchester City).

Inoltre, Milan-Stella Rossa potrà ovviamente essere seguita anche live in streaming sulle piattaforme di Sky Go e di Now TV, le cui app possono essere scaricate gratuitamente sul proprio smartphone ma anche su tablet o pc. Insomma, assistere alla prestazione degli uomini di Fonseca non sarà un problema e il conto alla rovescia è ufficialmente già iniziato!

Milan-Stella Rossa, le parole di Fonseca in conferenza — Come di consueto, alla vigilia della partita ha anche parlato Paulo Fonseca in conferenza stampa a Milanello e ha dichiarato: "Affrontiamo una squadra che ha vinto 5-1 contro lo Stoccarda. Sarà una partita importante per noi, vogliamo vincere e fare i tre punti. Sono partite totalmente diverse, ma anche in campionato siamo ogni giorno più vicini a quello che stiamo facendo in Champions League. Ho sentito sempre il sostegno della società. Sempre. Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo, per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno. Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi. Ma stiamo lavorando per migliorare".

"Giocherà Loftus-Cheek - ha poi rivelato - nella posizione di Christian (Pulisic, ndr.), che ha un piccolo problema. Io ho tutta la fiducia in Loftus-Cheek. Ovviamente sono calciatori diversi con caratteristiche diverse ma il ruolo è lo stesso, quello che voglio da Loftus è lo stesso che voglio da Christian. Ma possiamo fare lo stesso con Loftus. Ovviamente Loftus è un giocatore che porta più palla, qui in Champions le partite sono un po' più aperte e abbiamo più spazio per lui e sono fiducioso".