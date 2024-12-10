Uno a zero al Torino, Pioli: "Problema muscolare per Musacchio, sono contento di Gabbia"

Il Milan si sta preparando con tutta l'attenzione possibile al match di Champions League contro la Stella Rossa. La quinta giornata sarà importante per i ragazzi di Paulo Fonseca per continuare il trend positivo nella competizione delle ultime partite. Con nove punti, frutto di tre vittorie consecutive, i rossoneri sono a un passo dalle prime otto che vorrebbe dire qualificazione diretta alla fase a eliminazione. Tra i giocatori più in forma della rosa milanista c'è il difensore Matteo Gabbia. Il centrale si sta ritagliando uno spazio importante in stagione e ha presentato, insieme all'allenatore, la sfida di San Siro contro i serbi in programma mercoledì 11 dicembre alle 21:00.

MILAN, ITALY - OCTOBER 29: Matteo Gabbia, difensore del Milan nel match contro il Napoli allo stadio San Siro. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Milan, Gabbia e il sogno di diventare "Capitan futuro"

In conferenza stampa, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha presentato il match contro la Stella Rossa di Champions League: "Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo i tre punti e. Questa competizione non deve essere l'ancora di salvataggio della Serie A, ci teniamo e abbiamo l'obbligo di fare bene. Siamo ancora poco furbi in alcune occasioni, spesso non facciamo fallo dove serve per eccesso di buonismo. In fase difensiva stiamo migliorando, gli errori devono continuare a diminuire. Vincere domani potrebbe aiutarci a raggiungere gli ottavi di finale".

Sulla fascia da capitano in futuro: "Sono contento delle qualità che sto trasmettendo alla squadra. Sapete quanto possa essere bello per me avere quel riconoscimento ma non ci penso e non è un'ossessione. Ho grande rispetto per chi la sta portando. Se dovesse arrivare quel momento sarei molto felice".

Milan che festeggerà anche i 125 anni di storia: "E' un momento storico per il club, cercheremo di rendere orgogliosi in nostri tifosi. Questo non deve distoglierci dal fatto che bisogna dare il massimo in ogni partita".