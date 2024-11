Da Krunic a Radonjic, la Stella Rossa degli ex Serie A: primo successo in stagionale in Champions League, 5-1 allo Stoccarda, per il club di Belgrado

Vincenzo Bellino Redattore 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 12:06)

In uno dei due anticipi del mercoledì di Champions League, la Stella Rossa ha schiantato con un roboante 5-1 lo Stoccarda, che il mese scorso aveva inflitto alla Juventus la prima sconfitta stagionale. Per il club di Belgrado si tratta del primo squillo nella massima competizione europea, una vittoria in cui hanno messo la firma diversi ex volti della Serie A: dall'ex Milan Krunic, all'ex torinista Nemanja Radonjic.

Radonjic: "Questa partita, la ricorderò per tutta la vita" — Nonostante lo svantaggio dopo pochi minuti, firmato da Demirovic, la Stella Rossa è riuscita a ribaltare la gara già al termine del primo tempo, pareggiando con Silas e siglando il gol del vantaggio con Krunic. Nella ripresa la rete di Ivanic e la doppietta di Radonjic hanno mandato i titoli di coda. L'ex attaccante del Torino che non aveva mai segnato in Europa ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di TV Arenasport: "Questa è una partita che ricorderò per il resto della mia vita. Sono felicissimo, avevo la sensazione che avremmo vinto: abbiamo dato cinque gol allo Stoccarda, non era affatto facile, ora è il momento di festeggiare".

La Stella Rossa degli ex Serie A — Dopo le sconfitte nelle prime quattro partite contro Benfica, Inter, Barcellona e Monaco, la Stella Rossa è riuscita a risalire la china e a tornare in corsa per la qualificazione alla seconda fase della Champions League. Alla formazione degli ex Serie A servirà una vera e propria impresa nelle ultime tre gare conclusive del campionato a girone unico. Tuttavia, fatta eccezione per il Milan, almeno sulla carta le prossime sfide potrebbero sorridere a Krunic e compagni. Il centrocampista bosniaco sfiderà il suo passato nella sesta giornata, le gare conclusive contro Psv e Young Boys saranno decisive per il prosieguo della Stella Rossa nella massima competizione europea.