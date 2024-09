Stella Rossa da record, Partizan travolto 4-0 nel derby di Belgrado

Nel derby di Belgrado la Stella Rossa travolge il Partizan a domicilio: i prossimi avversari di Inter e Milan in Champions, si impongono con un sonoro 4-0

Vincenzo Bellino Redattore 24 settembre - 02:27

Clamorosa sconfitta nel derby di Belgrado per il Partizan; la Stella Rossa, avversaria di Milan ed Inter in Champions League, si impone in trasferta con un roboante 4-0 sui rivali storici.

Stella Rossa, super Ndiaye travolge il Partizan — Il derby di Belgrado, valido per la nona giornata della Super Liga (Serie A serba) è stato un match a senso unico, dominato dalla Stella Rossa dall'inizio alla fine. La sfida si sblocca al 24' grazie ad un calcio di rigore realizzato da Ndiaye che porta in vantaggio gli ospiti che nel recupero della prima frazione di gioco, trovano addirittura la rete del 2-0 con Silas.

Nella ripresa il copione della gara non cambia, anzi la Stella Rossa arrotonda il punteggio e chiude i giochi anzitempo. Uno scatenato Ndiaye fa tris al 55' e 10' minuti più tardi realizza la sua tripletta personale, siglando il gol del definitivo 4-0. Una vittoria pesante che permette alla Stella Rossa di allungare in classifica (22 punti) sulle inseguitrici (Mladost e OFK Belgrado, appaiate a 19 punti), il Partizan resta dietro in 9ª posizione, a -11 dalla vetta.

La Stella Rossa avvisa Milan ed Inter — È una vittoria da record per la Stella Rossa che mai nel corso della sua storia, era riuscita a sconfiggere il Partizan in trasferta con un distacco così ampio. Un messaggio forte e chiaro lanciato dalla compagine serba nei confronti di Inter (1 ottobre a San Siro) e Milan (11 dicembre a Sn Siro), prossime avversarie in Champions League.