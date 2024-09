Stella Rossa, a San Siro in Champions League senza tifosi: ecco il motivo

La polizia italiana ha vietato l'arrivo e la presenza dei tifosi del nostro club in occasione delle prossime partite di Champions League. Molto potrebbe dipendere dalla Roma...

Emanuele Landi Redattore 21 settembre 2024 (modifica il 21 settembre 2024 | 15:31)

La Stella Rossa giocherà in Champions League a Milano senza il calore dei suoi tifosi. In entrambe le gare di, in programma a San Siro contro Inter e Milan (rispettivamente 1 ottobre e 11 dicembre), infatti, il club di Belgrado giocherà senza i propri sostenitori, come ha comunicato la stessa società serba sul sito internet ufficiale.

"La polizia italiana ha vietato l'arrivo e la presenza dei tifosi del nostro club in occasione delle prossime partite di Champions League contro Inter (1 ottobre) e Milan (11 dicembre)" - come comunicato sul sito ufficiale e sui canali social- "La Stella Rossa invita tutti i tifosi a non recarsi alle partite, poiché non sarà consentito l'ingresso, così come gli assembramenti".

"La decisione vale per i tifosi che vivono in Serbia, ma anche in tutti gli altri Paesi europei". - prosegue il comunicato - "La polizia italiana ha vietato la vendita dei biglietti per qualsiasi settore. È una decisione sulla quale il club non può fare nulla e invita i tifosi a rispettarla".

La motivazione del blocco della trasferta è dettata dal timore che i rapporti tesissimi tra i Delije, il famigerato gruppo ultras della Stella Rossa, e i supporters della Roma possano sfociare in un nuovo episodio di violenza, coi romanisti che potrebbero approfittare dell'arrivo in Italia dei rivali per tendere un agguato ai serbi dopo i fatti del 4 febbraio 2023, quando, dopo un Olimpia Milano - Stella Rossa valido per l'Eurolega di pallacanestro, erano stati aggrediti al termine di Roma-Empoli da una cinquantina di serbi.