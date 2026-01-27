Gennaro Dimonte

Ajax-Twente vale più di un quarto posto: c'è di mezzo anche la Champions League
In ballo tre competizioni europee
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Stregoni unici nel paese per imbattibilità casalinga
Moduli, stile di gioco e possibili sperimentazioni
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Dove vedere Lazio-Sassuolo in diretta TV e in streaming LIVE La diretta di Lazio-Sassuolo è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link…
I giocatori in rampa di lancio e in attesa di entrare definitivamente tra i grandi
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Una famiglia di calciatori importanti e il calcio nel destino
Statistiche e precedenti tra i due club
Quanti giocatori alla finestra in attesa di potersi esprimere tra i grandi in Germania
St. James Park teatro del ritorno dei playoff di Champions League tra Newcastle e Qarabag. Martedì 24 febbraio alle 21:00 gli inglesi giocano per confermare sostanzialmente il 6-1 dell'andata in…
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Le sfide francesi in Europa
Tantissimi i profili interessanti in Belgio
Numeri e curiosità
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Attenzioni rivolte ai capocannonieri dei rispettivi club
Le 24 qualificate, i possibili incroci delle italiane tra playoff e ottavi
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