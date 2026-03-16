Palermo-Juve Stabia live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

Palermo-Juve Stabia, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per la 31° giornata di Serie B: si gioca il turno infrasettimanale.

Gennaro Dimonte 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 18:39)

Sfida importante in Serie B tra Palermo e Juve Stabia, valevole per la 31° giornata di Serie B. Questo turno infrasettimanale mette difronte due club in serie non propriamente positiva in piena zona playoff, con i siciliani a caccia della promozione diretta lontana ora sei punti. Appuntamento a martedì 17 marzo alle 19:00 allo stadio "Renzo Barbera".

Vuoi vedere il match senza costi aggiuntivi? Hai 3 scelte:

Dove vedere Palermo-Juve Stabia in diretta TV e streaming gratis — Palermo-Juve Stabia sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Serie B. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palinsesto di live streaming gratis di SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al programma di live streaming gratis di GOLDBET

Per vedere decine di match in live gratuito ogni giorno su LOTTOMATICA clicca sull'immagine

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Palermo-Juve Stabia in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Palermo-Juve Stabia nella sezione Live Streaming.

Palermo-Juve Stabia, il momento delle due squadre — Batosta nell'ultima giornata di campionato per il Palermo di Filippo Inzaghi. Pesante il 3-0 subito in quello che era un vero e proprio scontro diretto per le prime due posizioni contro il Monza. Questo va a ridimensionare le ambizioni di una promozione diretta in Serie A. Infatti ora sono sei i punti di distacco proprio dai brianzoli, sette dalla capolista Frosinone.

Juve Stabia che pareggia in casa contro la Carrarese e conferma il momento negativo in Serie B. Ben tre X e due sconfitte per i ragazzi allenati da Ignazio Abate che, nonostante tutto, restano saldamente in zona playoff. Vittoria che manca da sette turni, quando le vespe hanno battuto l'Empoli in trasferta 1-2.

Le probabili formazioni di Palermo-Juve Stabia — PALERMO (3-4-2-1): Joronen, Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi

JUVE STABIA (3-5-2): Boer, Diakite, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Okoro, Ciammaglichella. Allenatore: Ignazio Abate.