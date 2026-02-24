Qarabag-Newcastle live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Champions League

Newcastle-Qarabag, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per i playoff di Champions League: inglesi strafavoriti dopo il 6-1.

Gennaro Dimonte 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 10:11)

St. James Park teatro del ritorno dei playoff di Champions League tra Newcastle e Qarabag. Martedì 24 febbraio alle 21:00 gli inglesi giocano per confermare sostanzialmente il 6-1 dell'andata in Azerbaijan, ospiti ormai fuori dalla competizione e concentrati sugli impegni di campionato.

Newcastle-Qarabag, il momento delle due squadre — Con praticamente due piedi già agli ottavi, per il Newcastle di Eddie Howe potrebbe essere l'occasione di testare nuovi schemi e giocatori che magari sono stati impiegati di meno finora. In Premier League il 2-1 onorevole subito all'Etihad Stadium contro il Manchester City ha portato i bianconeri all'undicesimo posto, a ben nove punti dalla zona Europa.

Trasferta inglese che sa più di un allenamento per gli azeri, sconfitti in casa 1-6 ma già sufficientemente soddisfatti per il traguardo playoff raggiunto. A incidere su questa sfida c'è lo scontro diretto di campionato di domenica 1 marzo contro il Sabah Baku, primo in classifica e a +7 dal Qarabag.

Le probabili formazioni di Newcastle-Qarabag — NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope, Trippier, Tonali, Burn, Hall; Joelinton, Ramsey; Murphy, Woltemade, Barnes; Osula. Allenatore: Eddie Howe

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski, Matheus Silva, Huseynov, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Allenatore: Qurban Qurbanov.