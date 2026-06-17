La parola umiltà non fa parte del personaggio che si è costruito in più di 20 anni di carriera Zlatan Ibrahimovic. E ogni volta, tende a rivendicare la propria arroganza. Opinionista scelto da Fox Sports per commentare i Mondiali insieme a Thierry Henry e Alexi Lalas, lo svedese si è autoproclamato più forte di Erling Haaland, autore di una doppietta contro l'Iraq alla prima apparizione nella Coppa del Mondo.

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Le parole di Ibra

Ricevuti pieni poteri da, proprietario del, per la costruzione della parte sportiva del club rossonero, Ibrahimovic , però, ha onorato gli impegni presi precedentemente con l'emittente televisiva statunitense di cui ne è l'opinionista di spicco. E, a margine del successo dellacontro l'per 4-1, il cui assoluto protagonista, come preventivabile, è stato, autore di una doppietta, lo svedese ha voluto marcare la propria completezza rispetto all'attaccante del: "Haaland deve fare molto di più per raggiungere il livello di un fenomeno della natura. Segna gol ed è un killer in area. Ma io mi vedevo più completo, mi piaceva giocare con la palla".

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: il proprietario dell'AC Milan Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic partecipano alla partita di prima tappa dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra AC Milan e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2024 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Ha poi aggiunto: "Haaland è un killer in area, ma questo è sufficiente. Fa quello che deve fare ma non fa più di quanto sia in grado di fare. Non spreca energie. Ho visto un'intervista in cui diceva che il suo sogno era toccare due palloni e segnare due gol. Io direi il contrario: il mio sogno è toccare due palloni e segnare tre gol".

🇳🇴 Erling Haaland remains humble when asked if he's the best striker in the world.pic.twitter.com/asajIaCuT3 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 17, 2026

L'umiltà di Haaland

Nonostante il norvegese sia uno dei cannonieri più prolifici non soltanto della propria generazione, forte dellemesse a segno ina soli 26 anni, e i numeri non possono fare altro che aumentare, l'attaccante ha mostrato tutta la propria umiltà nel post partita contro l'. Alla domanda se si consideri il più forte centravanti del mondo,ha risposto categoricamente: "Direi che sono lassù al vertice ma non ho segnato più gol in questa stagione.. Penso che Harry Kane e Kylian Mbappe abbiano segnato più gol di me e questa è la realtà, quindi no, non lo sono".

OSLO, NORWAY - MARCH 31: Erling Haaland della Norvegia reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Il debutto al suo primo Mondiale è andato come nei sogni. Vittoria per 4-1, doppietta da rapace d'area e da opportunista e primo posto nel girone, in attesa delle sfide contro il Senegal, in programma il 23 giugno alle 02:00 e l'ultima contro la Francia, il 26 giugno alle 21:00. Il successo ampio contro gli asiatici ha spianato la strada alla Norvegia, che con un Haaland in formato cannibale è a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi.

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