Zlatan Ibrahimovic è in America per commentare il Mondiale. Data la sua lunga esperienza da calciatore, conosce bene gli stadi e gli atteggiamenti dei tifosi.
Palleggi ad alta quota per Ibrahimovic, ma poi...
Zlatan Ibrahimovic è intervenuto a margine della sua esperienza da commentatore del Mondiale. Lo svedese, in attesa che sia più chiara la linea intrapresa dal Milan, ha proposto un'interessante disamina sul diverso modo di interpretare il calcio tra l'Europa e l'America.
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Ibra e i tifosi: "In Europa se perdi ti aspettano sotto casa"Ibrahimovic vanta una carriera lunghissima e ricca di trofei e successi. L'ex attaccante ha vestito le maglie di diversi club, cambiando campionati e stili di gioco. Ha conosciuto tifoserie e mondi spesso agli antipodi, ovunque lasciando il segno. Protagonista soprattutto in Europa da giocatore di Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG, Manchester United, ha trascorso una parentesi anche in America con la maglia del Los Angeles Galaxy, dal 2018 al 2020. Quei due anni, a detta del classe 1981 però, sono stati tutta un'altra storia.
Il calcio, infatti, viene vissuto da angolature e con approcci molto differenti. La postura dei tifosi, al termine delle varie partite, ne è la più lampante dimostrazione. Nuovamente in America, stavolta senza scarpini e in tenuta più formale, Ibrahimovic è stato ospitato da Jimmy Kimmel nel programma Jimmy Kimmel Live, nel quale si è soffermato su tali differenze. Di seguito le sue parole: "Ricordo che quando giocavo qui con i Galaxy, quando perdevamo uscivo dallo stadio e vedevo tifosi che ridevano, mangiando tacos, che ti aspettavano vicino la macchina. In Europa se perdi una partita i tifosi non ti aspettano vicino la macchina, ti aspettano a casa. E di sicuro non con un taco in mano. È una cosa totalmente differente".
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