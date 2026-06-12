Zlatan Ibrahimovic è intervenuto a margine della sua esperienza da commentatore del Mondiale. Lo svedese, in attesa che sia più chiara la linea intrapresa dal Milan, ha proposto un'interessante disamina sul diverso modo di interpretare il calcio tra l'Europa e l'America.

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Ibra e i tifosi: "In Europa se perdi ti aspettano sotto casa"

Ibrahimovic vanta una carriera lunghissima e. L'ex attaccante ha vestito le maglie di diversi club, cambiando campionati e stili di gioco. Ha conosciuto tifoserie e mondi spesso agli antipodi, ovunque lasciando il segno. Protagonista soprattutto in Europa da giocatore di Malmo, Ajax,, Inter, Milan , PSG, Manchester United, ha trascorso una parentesi anche in America con la maglia del Los Angeles Galaxy, dal 2018 al 2020. Quei due anni, a detta del classe 1981 però, sono stati tutta un'altra storia.

JIMMY KIMMEL LIVE! "Jimmy Kimmel Live!" va in onda ogni sera della settimana alle 23:35 ET e presenta un cast vario di ospiti che includono celebrità, atleti, gruppi musicali, comici e argomenti di interesse umano, insieme a sketch comici e una band di casa. Gli ospiti di mercoledì 10 giugno includevano Olivia Rodrigo ("sembri piuttosto triste per una ragazza così innamorata"), Zlatan Ibrahimovic (Coppa del Mondo FIFA 2026) e l'ospite musicale Olivia Rodrigo. (Foto di Randy Holmes/Disney via Getty Images)

Il calcio, infatti, viene vissuto da angolature e con approcci molto differenti. La postura dei tifosi, al termine delle varie partite, ne è la più lampante dimostrazione. Nuovamente in America, stavolta senza scarpini e in tenuta più formale, Ibrahimovic è stato ospitato da Jimmy Kimmel nel programma Jimmy Kimmel Live, nel quale si è soffermato su tali differenze. Di seguito le sue parole: "Ricordo che quando giocavo qui con i Galaxy, quando perdevamo uscivo dallo stadio e vedevo tifosi che ridevano, mangiando tacos, che ti aspettavano vicino la macchina. In Europa se perdi una partita i tifosi non ti aspettano vicino la macchina, ti aspettano a casa. E di sicuro non con un taco in mano. È una cosa totalmente differente".

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Soprattutto un aneddoto, molto suggestivo, è stato svelato dall'uomo di fiducia di Gerry Cardinale: "Mi ricordo che quando ero al PSG, andando in trasferta a Marsiglia, ci tiravano i coltelli in campo. Abbiamo segnato, e di solito per esultare si va verso la bandierina, quindi vicino ai tifosi. E ho visto che ci hanno lanciato un. Ho detto ai miei compagni che per il prossimo gol avremmo esultato al centro del campo.".

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