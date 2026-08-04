Anthony Taylor, arbitro inglese che ha recentemente annunciato il ritiro dopo una carriera ventennale ai massimi livelli, si prepara infatti a intraprendere una nuova fase professionale lontano dal fischietto, mantenendo comunque un ruolo all'interno del mondo arbitrale. L'arbitro inglese è conosciuto molto bene anche in Italia, soprattutto tra i tifosi della Roma. Il direttore di gara è infatti rimasto legato alla alla memoria dei tifosi giallorossi per la controversa finale di Europa League 2023 tra Roma e Siviglia, a causa delle numerose proteste legate ad alcune delle sue decisioni durante la partita.

Al di là delle contestazioni, Taylor lascia il fischietto con un curriculum di assoluto livello, dato che ha diretto 831 partite, comprese 432 gare di Premier League, oltre a finali nazionali, incontri di Champions League ed Europa League e grandi competizioni internazionali come Mondiali ed Europei.

Anthony Taylor: il nuovo ruolo dopo l'addio al fischietto

Dopo l'addio all'attività sul campo, l'inglese è pronto a mettere la propria esperienza al servizio del settore arbitrale. Il suo futuro sarà infatti quello di. La nomina è stata ufficializzata dal, che ha annunciato l'arrivo del fischietto inglese attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali.

BUDAPEST, UNGHERIA - 31 MAGGIO: I giocatori discutono con l'arbitro Anthony Taylor durante la finale di UEFA Europa League 2022/23 tra Sevilla FC e AS Roma alla Puskas Arena il 31 maggio 2023 a Budapest, Ungheria. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale:

"Il Comitato Centrale Arbitrale (MHK) della Federazione Turca di Calcio ha siglato un’importante collaborazione che contribuirà allo sviluppo dell’arbitraggio turco. Anthony Taylor, uno degli arbitri d’élite più esperti del calcio mondiale, ha assunto l’incarico di Direttore degli Arbitri d’Élite dell’MHK. Anthony Taylor, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di arbitro di alto livello presso la Federcalcio inglese, è titolare del distintivo FIFA dal 2013.

Considerato uno degli arbitri più costanti nella storia della Premier League, Taylor ha diretto nel corso della sua carriera numerose partite decisive in competizioni quali la Coppa del Mondo FIFA, il Campionato Europeo UEFA, la UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la UEFA Nations League e la Coppa del Mondo per club FIFA. Nella sua carriera internazionale, Anthony Taylor ha diretto la finale dell’UEFA Europa League 2022/2023, la finale della Coppa del Mondo per club FIFA 2023, la finale della UEFA Nations League 2021 e la finale della Supercoppa UEFA 2020; In Inghilterra, invece, ha diretto la finale della EFL Cup 2015, il Community Shield della FA 2015, le finali dell’Emirates FA Cup del 2017 e del 2020 e la finale dei play-off del Championship 2018.

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In qualità di Direttore degli arbitri d’élite della MHK, Anthony Taylordegli arbitri di alto livello, il rafforzamento dei sistemi di valutazione delle prestazioni, la preparazione dei programmi di formazione, lo sviluppo dei processi di analisi delle partite e di feedback, nonché l’elaborazione di strategie di sviluppo arbitrale in linea con gli standard UEFA e FIFA.

La Federazione calcistica turca ritiene che le conoscenze internazionali e la vasta esperienza di Anthony Taylor apporteranno un contributo significativo allo sviluppo dell'arbitraggio turco e auspica che il suo nuovo incarico sia di grande beneficio per il calcio turco".