Il calcio saluta un arbitro che, a causa di alcune decisioni, ha fatto molto discutere di sé e risponde al nome di Anthony Taylor. L'inglese, infatti, nelle ultime ore ha preso la decisione di lasciare in via definitiva il mondo dell'arbitraggio a soli 47 anni di età. Il classe 1978 lascia il suo lavoro dopo ben 24 anni di servizio durante i quali ha arbitrato diverse partite a livello nazionale ed internazionale.

L'arbitro Taylor si ritira: "Pressione troppo intensa, ho deciso di farmi da parte"

Nelle ultime ore, Taylor ha annunciato la sua decisione di appendere illasciando, di conseguenza, il mondo dell'arbitraggio. Dopo ben ventiquattro anni, il 47ennne nato in Inghilterra ha voluto mettere il punto su questa sua esperienza lavorativa molto importante. Il motivo principale per il quale ha scelto diè lache stava diventando sempre più pesante. Le, diffuse dall'organo arbitrale Pro Ref, con cui Taylor ha annunciato il ritiro: "Aver avuto modo di arbitrare ai massimi livelli è stato un privilegio per me. Tuttavia, la pressione è intensa e la valutazione stava diventando sempre più costante. Per questo ho preso la decisione di. Guardo fiducioso al prossimo capitolo della mia vita".

Liverpool, Inghilterra - 11 aprile 2026: L'arbitro Anthony Taylor osserva durante la partita di Premier League tra Liverpool e Fulham ad Anfield. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Nato a Manchester, Taylor faceva parte della sezione di Cheshire e ha iniziato ad arbitrare nel 2002. Nel corso della sua carriera, l'inglese ha arbitrato nove finali a livello professionistico tra competizioni nazionali ed internazionali. Nel 2017 e nel 2020 ha arbitrato la finale di FA Cup e, in entrambi i casi, ha vinto l'Arsenal. Sempre nel 2020 è stato scelto per la finale di Supercoppa UEFA tra Bayern Monaco e Siviglia vinta dai tedeschi. Nel 2021 ha arbitrato la finale di Nations League che la Francia ha vinto contro la Spagna. Tre anni fa, invece, è stato scelto per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, vinta dagli spagnoli. In quest'ultimo match, Taylor ha preso diverse decisioni che hanno portato alle proteste dei romanisti.