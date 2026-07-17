L'Arsenal vuole cercare di confermarsi in cima alla classifica della Premier League. Tutte le squadre più importanti del massimo campionato inglese stanno investendo somme ingenti per accaparrarsi i migliori talenti mondiali, al solo fine di spodestare i Gunners dal trono. La squadra di Arteta ha iniziato la sessione di calciomercato con molta calma, consapevole che il livello della rosa è parecchio elevato e l'unico intervento da fare è puntellarla con piccoli accorgimenti. Il core principale dell'Arsenal rimarrà lo stesso e non ci saranno grandi cessioni. La prima mossa della dirigenza londinese è stata riscattare Piero Hincapié dal Bayer Leverkusen, confermando di fatto uno degli elementi della passata stagione. Poi si sta cercando di affiancare a Rice il talentuoso Bruno Guimarães del Newcastle, che per ora non vuole mollare il suo capitano. Infine, la cessione di Leo Trossard al Besiktas ha creato la necessità di investire in un calciatore offensivo.

Tzolis e l'esperienza col Norwich

SOLNA, SVEZIA - 4 GIUGNO: Kostas Tsimikas (Grecia) festeggia con il compagno di squadra Christos Tzolis dopo aver segnato il gol dello 0-1 durante l'amichevole internazionale tra Svezia e Grecia alla Strawberry Arena, il 4 giugno 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Trossard era un vero e proprio coltellino svizzero per Arteta, ma il suo tempo a Londra era considerato terminato da ambo le parti. Così, sono arrivati 20 milioni di euro dalla squadra di Vincenzo Italiano. La dirigenza dei Gunners ha deciso di reinvestire la cifra guadagnata nei 40 milioni di euro destinati all'acquisto di Christian Tzolis, attaccante in forza al Club Brugge. I 43 gol e 45 assist nelle 108 presenze con la squadra belga hanno convinto l'Arsenal a portarlo in rosa, nonostante il greco avesse già avuto un assaggio della Premier League nel 2021-22.

🚨🔴⚪️ Christos Tzolis to Arsenal, here we go! Deal signed between the two clubs for €40m fee, Club Brugge authorize Christos for medical.



New winger for Arteta as Tzolis only wanted Arsenal, saying no to other clubs. Deal done, as @dimitrismanakos reported.



👀 #AFC also… pic.twitter.com/gW4vNwruGq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Alla testata belga Nieuwsblad, Tzolis ha parlato di quanto abbia sofferto nel suo passaggio fallimentare al Norwich (2021-22): "L'offerta degli inglesi era molto alta per il Paok, perciò non avevo il controllo sul trasferimento. Mi faceva piacere l'idea di giocare in Premier League ma allo stesso tempo volevo accumulare minuti e continuare a migliorare. Ciò non è avvenuto per il cambio del tecnico (Daniel Farke) dopo solo 7 giornate. L'arrivo di Dean Smith non prevedeva il mio utilizzo in campo. Ho iniziato a non giocare più e addirittura sono finito nella seconda squadra. Non ho dubbi che quel periodo sia stato il peggiore della mia vita".