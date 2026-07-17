I due 10 ancora in campo: l'omaggio congiunto di Santos e Argentinos a Pelè e Maradona

La maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 entra ufficialmente nella storia anche fuori dal campo. Il prezioso cimelio è stato venduto da Sotheby's, durante un'asta organizzata a New York, per la cifra di 4,9 milioni di dollari. A spuntarla è stato un acquirente rimasto anonimo, che ha superato altri quattro collezionisti in una gara particolarmente combattuta. Il risultato conferma l'enorme valore storico e simbolico degli oggetti appartenuti a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, capace di lasciare un'impronta indelebile nella storia dello sport.

La finale del 1958 che consacrò definitivamente il giovane Pelé

Quella maglia blu accompagna uno dei momenti più importanti nella carriera di. All'epoca Pelé aveva appena, ma riuscì già a prendersi la scena nella finale contro la Svezia, contribuendo con una doppietta al successo del Brasile per 5-2.

SANTOS, BRASILE - 01 GIUGNO: I tifosi del Santos mostrano le bandiere di Pelé durante una partita tra Santos e Botafogo come parte del Brasileirao 2025 allo stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) il 1 giugno 2025 a Santos, Brasile. (Foto di Miguel Schincariol/Getty Images)

Fu il primo titolo mondiale conquistato dalla Seleção e l'inizio di una leggenda destinata a rivoluzionare il calcio internazionale. Proprio per il suo valore storico, il cimelio è diventato oggi la seconda maglia da calcio più costosa mai venduta all'asta, entrando nell'élite dei memorabilia sportivi più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

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Davanti resta soltanto il primato di Maradona

Nonostante l'eccezionale cifra raggiunta, il record assoluto continua ad appartenere a. La maglia indossata dal fuoriclasse argentino nei quarti di finale dei Mondiali di Messico 1986 contro l'Inghilterra. La partita passata alla storia per lae il successivo, venne infatti aggiudicata all'asta per. La vendita della divisa di Pelé conferma comunque come i cimeli legati alle più grandi imprese calcistiche continuino ad acquisire valore nel tempo, diventando autentici tesori per appassionati e collezionisti.