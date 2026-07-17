Un pezzo di storia del calcio cambia proprietario. La maglia indossata da Pelé nella finale del Mondiale 1958 è stata battuta per 4,9 milioni di dollari
I due 10 ancora in campo: l'omaggio congiunto di Santos e Argentinos a Pelè e Maradona
La maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 entra ufficialmente nella storia anche fuori dal campo. Il prezioso cimelio è stato venduto da Sotheby's, durante un'asta organizzata a New York, per la cifra di 4,9 milioni di dollari. A spuntarla è stato un acquirente rimasto anonimo, che ha superato altri quattro collezionisti in una gara particolarmente combattuta. Il risultato conferma l'enorme valore storico e simbolico degli oggetti appartenuti a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, capace di lasciare un'impronta indelebile nella storia dello sport.
La finale del 1958 che consacrò definitivamente il giovane PeléQuella maglia blu accompagna uno dei momenti più importanti nella carriera di O Rei. All'epoca Pelé aveva appena 17 anni, ma riuscì già a prendersi la scena nella finale contro la Svezia, contribuendo con una doppietta al successo del Brasile per 5-2.
Fu il primo titolo mondiale conquistato dalla Seleção e l'inizio di una leggenda destinata a rivoluzionare il calcio internazionale. Proprio per il suo valore storico, il cimelio è diventato oggi la seconda maglia da calcio più costosa mai venduta all'asta, entrando nell'élite dei memorabilia sportivi più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.
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Davanti resta soltanto il primato di MaradonaNonostante l'eccezionale cifra raggiunta, il record assoluto continua ad appartenere a Diego Armando Maradona. La maglia indossata dal fuoriclasse argentino nei quarti di finale dei Mondiali di Messico 1986 contro l'Inghilterra. La partita passata alla storia per la "Mano de Dios" e il successivo "Gol del Secolo", venne infatti aggiudicata all'asta per 9,3 milioni di dollari. La vendita della divisa di Pelé conferma comunque come i cimeli legati alle più grandi imprese calcistiche continuino ad acquisire valore nel tempo, diventando autentici tesori per appassionati e collezionisti.
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