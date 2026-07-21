La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. La dirigenza giallorossa, guidata dal direttore sportivo Tony D'Amico, è al lavoro per completare il reparto offensivo e soddisfare una richiesta precisa dell'allenatore: servono nuovi giocatori di qualità nella zona d'attacco.

"Mi aspetto due giocatori davanti", aveva dichiarato recentemente Gasperini, indicando chiaramente la necessità di aumentare le soluzioni offensive a disposizione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma sta valutando diversi profili per la fascia e tra i nomi seguiti è emerso anche quello di Andreas Schjelderup, talento norvegese classe 2004 di proprietà del Benfica.

Roma, interesse per Schjelderup: talento e qualità sulla fascia

Schjelderup è un esterno sinistro d'attacco dotato di grande tecnica, velocità e capacità nell'uno contro uno. Un profilo giovane, ma già abituato a palcoscenici importanti, che potrebbe adattarsi alle idee tattiche di Gasperini grazie alla sua capacità di giocare largo, attaccare la profondità e creare superiorità numerica.

Il giocatore norvegese si è messo particolarmente in evidenza nel corso del Mondiale 2026, dove è stato uno dei protagonisti della sua nazionale. In sei partite disputate ai Mondiali con la Norvegia, Schjelderup ha realizzato un gol e fornito ben tre assist, mettendo in mostra personalità e qualità anche contro avversari di livello. Tra le sue prestazioni più importanti spicca il gol segnato contro l'Inghilterra, una conferma delle sue potenzialità anche nelle grandi sfide internazionali in un contesto in grande ascesa come quello della nazionale norvegese.

Andreas Schjelderup del Benfica durante una gara di Champions League (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

La stagione al Benfica e il retroscena sul rinnovo

Nell'ultima stagione Schjelderup ha collezionato numeri importanti con la maglia del Benfica: 43 presenze complessive tra tutte le competizioni, con 10 gol e 7 assist. Sotto la guida di José Mourinho, il giovane esterno ha trovato continuità e fiducia, diventando una delle risorse più interessanti della rosa portoghese.

La Roma aveva già seguito il giocatore nella scorsa finestra invernale di calciomercato, così come il Parma. Sembrava possibile una sua partenza dal Portogallo, ma la situazione è cambiata dopo una prestazione decisiva in Champions League contro il Real Madrid: la doppietta realizzata contro i Blancos ha convinto la proprietà del Benfica a puntare ancora su di lui, proponendogli anche il rinnovo del contratto.

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Da Greenwood a Garnacho: la Roma valuta diverse alternative

Schjelderup si aggiunge a una lista di profili monitorati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo. Nei mesi scorsi il club giallorosso aveva seguito anche Mason Greenwood, poi trasferitosi al Fenerbahce, senza però arrivare a presentare un'offerta concreta al Marsiglia. Rimane inoltre in stand-by la situazione legata a Crysencio Summerville del West Ham, mentre sono stati valutati anche i nomi di Alejandro Garnacho e Rodrigo Moreira.

La ricerca continua dunque, con la Roma intenzionata a regalare a Gasperini almeno due nuovi elementi offensivi. Schjelderup rappresenta un investimento sul presente e soprattutto sul futuro: un talento emergente che potrebbe diventare una pedina importante nel nuovo progetto giallorosso.