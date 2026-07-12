Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

La sfida di ieri tra Inghilterra e Norvegia si è conclusa con il trionfo della nazionale dei Three Lions, trascinata da una straordinaria doppietta di Jude Bellingham. Se da un lato si festeggia il passaggio del turno degli inglesi alle semifinali del Mondiale, dall'altro le polemiche del post-partita sono letteralmente esplose, infiammando il web. A scatenare la bufera è stato in particolare Alfie Haaland, padre del centravanti norvegese Erling, che ha deciso di sfogare tutta la sua frustrazione attraverso i propri canali social.

Alfie Haaland duro contro Turpin per l'arbitraggio

Lo spettacolo sul rettangolo verde non è certo mancato. La scena è stata inevitabilmente catturata da Bellingham, la cui prestazione magistrale è stata riconosciuta persino dallo stesso. Tuttavia, il padre del "Cyborg" ha voluto polemicamente inserire tra i protagonisti un altro nome: quello del direttore di gara. La direzione della partita ha infatti scatenato l'ira della sponda norvegese, a causa di una serie di episodi controversi che secondo loro li hanno penalizzati.

I primi forti malumori dei nordici sono divampati in occasione della rete del pareggio inglese. La FIFA ha tentato di smorzare sul nascere il caso diffondendo un filmato chiarificatore, una mossa che però non ha affatto convinto i "vichinghi". La dinamica fa discutere: sul rinvio del portiere Nyland, la palla sembra impattare contro il cavo della spider-cam, dando il via all'azione del gol proprio di Bellingham.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 30 GIUGNO: Jude Bellingham dell'Inghilterra festeggia il primo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Harry Kane durante la partita degli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 tra Inghilterra e Slovacchia alla Arena AufSchalke il 30 giugno 2024 a Gelsenkirchen, Germania. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

La tensione è salita ulteriormente nella seconda metà della gara, quando alla Norvegia è stato negato il gol del possibile raddoppio. Con una decisione che ha sollevato parecchi dubbi, Turpin ha annullato la marcatura ordinando la ripetizione del calcio d'angolo, ravvisando un fallo di Haaland commesso prima ancora che il pallone venisse rimesso effettivamente in gioco. I torti, secondo i norvegesi, non sono finiti qui. Poco dopo, a parti invertite, mentre l'attaccante norvegese si coordinava per il tap-in vincente, è stato vistosamente sbilanciato in volo da un difensore avversario. In questo caso, però, l'arbitro transalpino ha lasciato correre e la sala VAR non è intervenuta.

Le parole del papà di Haaland

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ha scelto di non nascondersi dietro il silenzio. Il padre del bomber del Manchester City ha colto l'occasione per scagliare, pur non facendo mancare i complimenti a Bellingham, ex compagno di squadra di Erling ai tempi del Borussia Dortmund.Alfie ha espresso tutto il suo dissenso sotto un post del noto giornalista britannico Henry Winter. Le sue parole che non lasciano spazio a interpretazioni sono subito andate al centro di grandi polemiche: "Sul serio? Salvati dall'arbitro. Spero che vincano il Mondiale adesso. Ma sento che oggi ci hanno derubato".