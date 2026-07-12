Arrivato nell'estate del 2025 per raccogliere l'eredità di Eusebio Di Francesco dopo la retrocessione dei lagunari, Giovanni Stroppa ha saputo ricostruire una squadra profondamente rinnovata, trasmettendole fin da subito una chiara identità di gioco e una mentalità vincente che li ha poi portati alla promozione nel massimo campionato italiano.

Il Venezia ha infatti chiuso il campionato al primo posto a quota 82 punti con 77 gol fatti e 31 subiti con il miglior attacco e miglior difesa del campionato di Serie B, conquistando la promozione diretta in Serie A e regalando al tecnico la quarta promozione della sua carriera verso la massima serie, un traguardo che lo consacra come uno dei più grandi specialisti della categoria e che gli è valso il rinnovo con il Venezia, diventato ufficiale questa mattina.

Rinnovo Stroppa: il comunicato ufficiale sul sito del Venezia

Il Venezia si è distinto per identità, organizzazione e spirito di squadra, qualità che hanno convinto la società a puntare con decisione sulla. Per questo motivo il club ha annunciato il rinnovo del contratto dell'allenatore fino al, con rinnovo automatico per un'ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Nel comunicato ufficiale, il Venezia ha sottolineato come il prolungamento rappresenti la volontà di consolidare il progetto sportivo avviato dopo il ritorno in Serie A e di darecostruito insieme al tecnico.

MILANO, ITALIA - 03 DICEMBRE: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Venezia FC allo Stadio San Siro il 03 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale del club neopromosso: "Il Venezia FC comunica di aver prolungato il contratto di mister Giovanni Stroppa fino al 30 giugno 2029, con rinnovo automatico di un'ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

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Arrivato in laguna nell', Giovanni Stroppa ha guidato il Venezia FC alla conquista dele la conseguente promozione in Serie A. Sotto la sua guida, la squadra ha saputo distinguersi per identità di gioco, continuità di rendimento e spirito di gruppo, riportando il Club nella massima serie italiana. Il prolungamento del rapporto con mister Stroppa conferma la continuità del percorso avviato, consolidando le basi del progetto sportivo del Club dopo il ritorno in Serie A".