Il calciomercato non aspetta i Mondiali. Lo sa bene il Venezia che, al ritorno in Serie A dopo appena un anno in cadetteria, va a caccia di rinforzi per iniziare la missione salvezza nella massima serie del calcio nostrano. Tra i profili seguiti dalla dirigenza del club lagunare, risulterebbe il nome di Che Adams ma, al momento, tra Venezia e Torino non ci sarebbe intesa sul cartellino del calciatore scozzese.

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Venezia su Che Adams: il Torino dice no alla prima offerta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilsarebbe attualmente interessato all'attaccante scozzese del Torino,, e avrebbe già presentato un'offerta da 4 milioni di euro per cercare di portare in laguna l'ex centravanti di

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: Che Adams del Torino FC festeggia un gol durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico Grande Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Nonostante il primo tentativo degli arancioneroverdi, la società granata avrebbe rifiutato l'offerta chiedendo una cifra ben più alta. Sempre secondo la testata sopracitata, nonostante il muro dei piemontesi, la trattativa tra Venezia e Torino per Che Adams resta ancora aperta con i lagunari intenzionati a portare al Pier Luigi Penzo un attaccante d'esperienza.

Offerta intorno ai 4/5 milioni del @VeneziaFC_IT per Ché Adams: il @TorinoFC_1906 chiede di più @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 18, 2026

La stagione di Che Adams

, in questo momento impegnato aicon la maglia della, ha collezionato nella sua ultima stagione in maglia Toro ben 36 presenze (2110' minuti totali), 8 reti e 3 assist tra

Il centravanti inglese naturalizzato scozzese, nonostante un affollatissimo reparto offensivo granata con Giovanni Simeone e Duvan Zapata, è riuscito comunque a ritagliarsi il suo spazio in squadra e, grazie alla sue caratteristiche, può anche essere adattato, all'occasione, come ala d'attacco.

Dunque, in attesa di conoscere gli sviluppi della trattativa tra Venezia e Torino, non è da escludere che a Che Adams arrivi una telefonata proprio durante la sua spedizione americana. Intanto, in casa granata, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Amatucci, reduce dall'ottima stagione in prestito al Las Palmas.

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