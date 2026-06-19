Una serie di sparatorie avvenute a Kansas City, nello Stato del Missouri, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro, tra cui un autista Uber che stava accompagnando alcuni tifosi della nazionale argentina a una partita dei Mondiali. Lo hanno riferito le autorità locali, che sono ancora alla ricerca di un sospetto di 22 anni, considerato armato e pericoloso.

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Paura a Kansas City per dei tifosi dell'Argentina, il racconto dell'episodio

Gli episodi si sono verificati martedì sera nell’arco di circa trenta minuti, tra le 18 e le 18:30, lungo un tratto di circa otto chilometri della città. Tre delle cinque sparatorie sono avvenute sulle autostrade Interstate 70 e Interstate 670, che attraversano il centro urbano di Kansas City. Tutti gli attacchi si sono verificatiDove nello stesso giorno l’Argentina aveva ottenuto una vittoria nella sua prima partita del torneo contro l’Algeria.

Tra i feriti figura un autista Uber che stava trasportando due tifosi statunitensi della selezione argentina diretti allo stadio. I due passeggeri hanno raccontato al quotidiano argentino La Nación che un veicolo si è affiancato alla loro auto e che da lì sono stati esplosi due colpi d’arma da fuoco. Uno dei proiettili ha colpito il conducente alla gamba.

Algerian fans have l!t up Kansas city, USA with fireworks ahead of their match against Argentina 😂 🇩🇿 🎇 pic.twitter.com/ahBodbcnq1 — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 16, 2026

In un primo momento, i passeggeri hanno pensato che il rumore fosse stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Solo pochi istanti dopo si sono resi conto che il conducente era stato ferito. Dopo l’accaduto, i tifosi sono stati accompagnati presso una stazione di polizia per rilasciare la propria testimonianza sugli eventi.

Successivamente, gli agenti li hanno accompagnati allo stadio a bordo di auto di pattuglia, consentendo loro di assistere all’incontro. Secondo quanto dichiarato dal capitano della polizia di Kansas City, Jacob Becchina, le ferite riportate dall’autista non sono considerate gravi e non mettono in pericolo la sua vita. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire il collegamento tra le diverse sparatorie e individuare il responsabile. Che al momento risulta ancora in fuga.

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