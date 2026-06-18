Il mondiale dei padroni di casa degli Stati Uniti d'America è partito col botto. Il sonoro 4-1 rifilato al malcapitato Paraguay, con Pulisic e Balogun sugli scudi, è stato un imponente biglietto da visita. Così il CT Mauricio Pochettino, in un'intervista alla vigilia della partita contro l'Australia in programma domani sera alle 21:00 al Lumen Field di Seattle, si è concesso, dato il momento felice della sua squadra, di spaziare su più argomenti e di alzare l'asticella.

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Pochettino, gli elogi a Messi e alla sua nazione

L'ex allenatore di, adesso alla guida degli USA , ha parlato ai microfoni di El Partidazo de Cope del successo dell'Albiceleste trascinata dal suo imperatore: "Messi è di un altro pianeta. Qualsiasi paragone, qualsiasi metafora usiamo, qualsiasi parola per descriverlo, è impossibile, non sarebbe giusto. Vederlo è incredibile, così come vedere i campioni del mondo con i loro giocatori, il loro staff tecnico, i tifosi...".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 31: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Pochettino poi si è sbilanciato sulla squadra favorita per la vittoria finale: "L'Argentina è la squadra da battere, sono i favoriti. Lo hanno dimostrato ieri nella prima partita, che è sempre difficile". La nazionale di Scaloni ha debuttato alla grande battendo, in scioltezza e con assoluto controllo della gara, l'Algeria con la tripletta più anziana della storia dei mondiali firmata, ovviamente, da Leo Messi.

🤔 ¿España o Argentina? Este es rival con el que se quiere cruzar Pochettino en las eliminatorias del Mundial



🆚 "Me gustaría cruzarme más con España que con Argentina por un tema emocional"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/rgyYmS95rF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 17, 2026

Spagna o Argentina?

Il CT sudamericano ha parlato di, non in termini di chi sia più forte ma di chi preferirebbe affrontare, dato il suo conflitto d'interessi essendo argentino: "Sarebbe un buon segno per noi. Fantastico. Ora, per ragioni emotive. Affrontare l'Argentina e lottare per vedere chi sarà il prossimo. In entrambi i casi, mi iscriverei subito".

LONDON, ENGLAND - MAY 09: Mauricio Pochettino, allenatore della nazionale USA, è visto all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth al Craven Cottage il 9 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Gli USA, in quanto paese ospitante, sono chiamati a fare un grande mondiale e andare più avanti possibile. La generazione di talenti è ai massimi storici e, come dimostrato all'esordio contro il Paraguay, la qualità del gioco, l'aggressività e gli automatismi sono molto oliati. Un ipotetico primato nel girone spalancherebbe le porte a degli incroci pericolosi. Infatti, se Spagna e Argentina vincessero il proprio raggruppamento, la Roja affronterebbe ai quarti di finale gli USA, mentre l'Albiceleste potrebbe scontrarsi contro i Nordamericani soltanto in un'ipotetica finale.

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