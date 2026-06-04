Da comprimario a leader della nazionale, entrerà nella storia come il capitano più anziano degli Usa al Mondiale
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Il conto alla rovescia per il Mondiale 2026 è ormai entrato nel vivo. Mentre Stati Uniti, Messico e Canada rifiniscono gli ultimi dettagli di un'edizione che sembra destinata a passare alla Storia per più di un motivo, gli occhi del calcio americano saranno puntati su un uomo in particolare: Tim Ream. A 38 anni, guiderà gli Stati Uniti da capitano, raggiungendo uno dei riconoscimenti più importanti nella carriera di un calciatore, proprio quando molti coetanei hanno già iniziato a pensare al ritiro.
A pochi giorni dall'inizio del torneo, il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha scelto di affidare la fascia proprio al difensore, premiandone la costanza e l'affidabilità, e preferendolo a profili più "mediatici", come Christian Pulisic o Tyler Adams, in virtù del ruolo da lui assunto nello spogliatoio. Dopo l'annuncio, il nuovo capitano ha definito la nomina come un sogno che si realizza.
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Tim Ream, da St. Louis alla Premier LeagueNato il 5 ottobre 1987 a St. Louis, Ream non è mai stato considerato uno dei grandi nomi del calcio americano. Dopo gli anni universitari e l'esordio da professionista con i New York Red Bulls, nel 2012 decide di trasferirsi in Regno Unito. Una scelta che, con il tempo, si rivelerà cruciale.
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Il leader della rinascita americanaNemmeno il rapporto con la Nazionale statunitense è stato troppo lineare. Dopo il debutto nel 2010, Ream è stato a lungo una presenza intermittente, alternando convocazioni ed esclusioni. E, con la mancata qualificazione degli USA ai Mondiali del 2018, sembrava improbabile che potesse ritagliarsi un ruolo centrale nel nuovo ciclo.
Invece, grazie alle qualità dimostrate nella lunga stagione inglese, il difensore è tornato al centro del progetto tecnico americano. Durante il Mondiale 2022 in Qatar, ha giocato da titolare in tutte le partite, confermandosi tra i migliori elementi della sua selezione. Sotto la guida del tecnico argentino, il calciatore del Charlotte FC aveva già portato la fascia di capitano in 16 partite. Oggi è il leader di una squadra giovane, che ha tanto da dimostrare e la cui storia è tutta da scrivere.
Un capitano da recordCon la partecipazione al Mondiale casalingo, Tim Ream diventerà il giocatore più anziano nella Storia degli Stati Uniti a disputare una Coppa del Mondo, superando il primato di Fernando Clavijo, che aveva esordito a USA 1994 a 38 anni e 162 giorni. Un dato ancora più importante, considerando che nella formazione attuale ci sono alcuni dei nomi più talentuosi del movimento calcistico nazionale.
Eppure, nonostante la presenza di giocatori più giovani e glamour, Pochettino ha scelto proprio lui proprio come volto della Nazionale, non solo per un motivo anagrafico. Ream ha vissuto il calcio statunitense prima dell'esplosione della MLS ed è uno dei pochi ad aver accumulato oltre quindici anni di esperienza internazionale. È sopravvissuto il trauma della mancata qualificazione del 2018 e ha aiutato a costruire la squadra che oggi sogna di fare bella figura davanti al suo pubblico. Forse non potrà rappresentare il futuro del calcio statunitense, ma certamente ne rappresenta la memoria e il punto di riferimento.
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