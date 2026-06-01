Il Mondiale 2026 non sarà soltanto la prima edizione a 48 squadre della storia. Nel torneo che prenderà il via in Canada, Stati Uniti e Messico debutteranno infatti anche delle nuove regole arbitrali approvate dalla FIFA e dall'IFAB, con l'obiettivo di velocizzare il gioco, ridurre le predite di tempo da parte dei calciatori e migliorare l'utilizzo del VAR.

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Mondiale 2026, i countdown e le sostituzioni più rapide

Una delle principali novità riguarda le rimesse laterali e i calci di rinvio. Gliinfatti potranno avviare un countdown visivo di cinque secondi qualora ritengano che una squadra stia perdendo troppo tempo prima della ripresa del gioco. Quanto alle rimesse, il conto sarà a. Riguardo i rinvii, il protocollo prevede unad ogni esecuzione. Nel caso in cui il pallone non venga rimesso in gioco nei termini previsti, scatterà immediatamente la sanzione:assegnata all'altra squadra, oppure,avversario nel caso dei rinvii.

ZURIGO, SVIZZERA – 20 OTTOBRE: Il logo della FIFA è visibile all’esterno della sede della FIFA prima della riunione del Comitato Esecutivo FIFA il 20 ottobre 2011 a Zurigo, Svizzera. Durante il loro terzo incontro dell’anno, tenuto nell’arco di due giorni, il Comitato Esecutivo FIFA approverà i calendari delle partite per la FIFA Confederations Cup Brasile 2013 e per la Coppa del Mondo FIFA Brasile 2014. (Foto di Harold Cunningham/Getty Images)

Cambiano anche le procedure per i cambi. I giocatori sostituiti, infatti, avranno soltanto dieci secondi per lasciare il terreno di gioco dopo la segnalazione del direttore di gara. In caso contrario, il compagno che entrerà al suo posto dovrà attendere la prossima interruzione di gioco (di almeno un minuto) prima di scendere in campo, lasciando temporaneamente in inferiorità numerica la sua squadra. Una regola particolarmente drastica che, al primo utilizzo nella sfida amichevole tra Giappone e Islanda ha già deciso le sorti del match. La norma ovviamente non verrà applicata in caso di infortuni o problemi di sicurezza.

🚨 New World Cup rule in action:



Hlynsson 🇮🇸 took more than 10 secs to leave the field during his substitution.



As a result, his replacement had to wait a full minute before entering.



In that minute, Japan 🇯🇵 scored. pic.twitter.com/fcCaYgdFtz — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 31, 2026

VAR ampliato: novità sui secondi gialli, la gestione infortuni e i calci d'angolo

Importanti cambiamenti anche per il protocollo. La tecnologia potrà intervenire anche in caso di secondo giallo estratto erroneamente (una regola che punta ad evitare episodi come l'erronea estrazione del doppio giallo a, con il VAR impossibilitato ad intervenire nel delicato derby d'Italia di quest'anno), può correggere anche l'assegnazione di un cartellino giallo se estratto ale, chiudendo il tema tecnologia, ilpotrà intervenire anche in situazioni di evidente errore nell'attribuzione dei calci d'angolo.

Infine, l'ultima novità dell'imminente Mondiale riguarda anche la gestione degli infortuni e dei problemi fisici. Difatti, quando un calciatore infortunato riceverà assistenza in campo dallo staff medico, dovrà lasciare il terreno di gioco e rimaner fuori per un minuto prima di poter rientrare. Così facendo, i medici avranno la possibilità di valutare meglio le condizioni fisiche del giocatore e si eviteranno le furbe perdite di secondi da parte dei calciatori nelle fasi finali del match.

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