Anche il Messico è ormai pronto per il Mondiale 2026. Ieri sera, infatti, il commissario tecnico del Tricolor, Javier Aguirre, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla competizione "casalinga" (insieme a USA e Canada) ormai alle porte. Tra i convocati ci sono gli "italiani" Vasquez e Gimenez. Ma in primo luogo c'è il grande ritorno di Guillermo Ochoa, arrivato a 40 anni al suo sesto Mondiale.

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Messico, Ochoa non tramonta mai: a 40 anni giocherà il suo sesto mondiale. I convocati de El Tricolor

Guillermo "Memo" Ochoa. L'ex estremo difensore dell'Ajaccio è pronto a diventare il primo portiere a disputare sei Mondiali, dopo il suo debutto nel 2006. Il grave infortunio al tendine d'Achille accorso al titolare Luis Angel Malagon

ha spinto il tecnico del Tricolor a richiamare alla base il 40 enne, sempre più nella storia del calcio messicano.

Javierha reso nota la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte al, al cui inizio mancano solo 10 giorni. A guidare la rosa del Messico , ancora una volta, ci sarà l'"immortale"

La rosa comprende due giocatori naturalizzati: il centrocampista spagnolo Álvaro Fidalgo e l'attaccante colombiano Julián Quiñones. Il giocatore più giovane della squadra è il centrocampista diciassettenne Gilberto Mora. C'erano alcuni dubbi sulla presenza di Alexis Vega, alle prese con un infortunio al ginocchio, ma alla fine è stato incluso: "Sono con la squadra da 20 mesi e, a mio parere, questa è la migliore rosa che siamo riusciti a mettere insieme - ha dichiarato il tecnico Aguirre - Non tutti abbiamo la stessa condizione fisica e atletica; abbiamo bisogno di più tempo per ritrovare il nostro ritmo, ma cercheremo di essere al top della forma dall'undicesimo minuto".

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 10 NOVEMBRE: Guillermo Ochoa della US Salernitana fa un gesto ai tifosi dopo la partita di Serie A TIM tra US Sassuolo e US Salernitana allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 10 novembre 2023 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Della spedizione ci saranno anche gli "italiani" Johan Vasquez e Santiago Gimenez. Il primo è reduce da una decente stagione con il Genoa, il secondo invece da una annata da dimenticare con il Milan, motivo per cui questo Mondiale diventa per il numero 7 rossonero un'occasione per riscattarsi, per poi conoscere il suo futuro che difficilmente sarà ancora a Milano.

I convocati del Messico

Portieri

Raúl Rangel (Guadalajara/MEX)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol, CHYP)

Carlos Acevedo (Santos Laguna/MEX)

Difensori

Israel Reyes (America/Messico)

Jorge Sánchez (PAOK/GRE)

César Montes (Lokomotiv Mosca/RUS)

Johan Vásquez (Genova/ITA)

Jesús Gallardo (Toluca/MEX)

Mateo Chávez (Alkmaar/PBS)

Centrocampisti

Edson Álvarez (West Ham/ENG)

Luis Romo (Guadalajara/MEX)

Obed Vargas (Atlético Madrid/ESP)

Brian Gutierrez (Guadalajara/MEX)

Orbelín Pineda (AEK Atene/GRE)

Erik Lira (Cruz Azul/MEX)

Gilberto Mora (Tijuana/MEX)

César Huerta (Anderlecht/BEL)

Álvaro Fidalgo (Real Betis/ESP)

Luis Chávez (Dynamo Mosca/RUS)

Attaccanti

Roberto Alvarado (Guadalajara/MEX)

Alexis Vega (Toluca/MEX)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, SAU)

Santiago Gimenez (Milan/ITA)

Guillermo Martinez (Pumas/MEX)

Armando González (Guadalajara/MEX)

Raúl Jiménez (Fulham/ENG).

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