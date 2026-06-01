Gli "italiani" Johan Vasquez e Santiago Gimenez saranno della spedizione, tra i convocati anche l'immortale Ochoa, al suo sesto Mondiale
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Anche il Messico è ormai pronto per il Mondiale 2026. Ieri sera, infatti, il commissario tecnico del Tricolor, Javier Aguirre, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla competizione "casalinga" (insieme a USA e Canada) ormai alle porte. Tra i convocati ci sono gli "italiani" Vasquez e Gimenez. Ma in primo luogo c'è il grande ritorno di Guillermo Ochoa, arrivato a 40 anni al suo sesto Mondiale.
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Messico, Ochoa non tramonta mai: a 40 anni giocherà il suo sesto mondiale. I convocati de El TricolorJavier Aguirre ha reso nota la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte al Mondiale 2026, al cui inizio mancano solo 10 giorni. A guidare la rosa del Messico, ancora una volta, ci sarà l'"immortale" Guillermo "Memo" Ochoa. L'ex estremo difensore dell'Ajaccio è pronto a diventare il primo portiere a disputare sei Mondiali, dopo il suo debutto nel 2006. Il grave infortunio al tendine d'Achille accorso al titolare Luis Angel Malagon ha spinto il tecnico del Tricolor a richiamare alla base il 40 enne, sempre più nella storia del calcio messicano.
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La rosa comprende due giocatori naturalizzati: il centrocampista spagnolo Álvaro Fidalgo e l'attaccante colombiano Julián Quiñones. Il giocatore più giovane della squadra è il centrocampista diciassettenne Gilberto Mora. C'erano alcuni dubbi sulla presenza di Alexis Vega, alle prese con un infortunio al ginocchio, ma alla fine è stato incluso: "Sono con la squadra da 20 mesi e, a mio parere, questa è la migliore rosa che siamo riusciti a mettere insieme - ha dichiarato il tecnico Aguirre - Non tutti abbiamo la stessa condizione fisica e atletica; abbiamo bisogno di più tempo per ritrovare il nostro ritmo, ma cercheremo di essere al top della forma dall'undicesimo minuto".
Della spedizione ci saranno anche gli "italiani" Johan Vasquez e Santiago Gimenez. Il primo è reduce da una decente stagione con il Genoa, il secondo invece da una annata da dimenticare con il Milan, motivo per cui questo Mondiale diventa per il numero 7 rossonero un'occasione per riscattarsi, per poi conoscere il suo futuro che difficilmente sarà ancora a Milano.
I convocati del Messico
Portieri
- Raúl Rangel (Guadalajara/MEX)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol, CHYP)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna/MEX)
Difensori
- Israel Reyes (America/Messico)
- Jorge Sánchez (PAOK/GRE)
- César Montes (Lokomotiv Mosca/RUS)
- Johan Vásquez (Genova/ITA)
- Jesús Gallardo (Toluca/MEX)
- Mateo Chávez (Alkmaar/PBS)
Centrocampisti
- Edson Álvarez (West Ham/ENG)
- Luis Romo (Guadalajara/MEX)
- Obed Vargas (Atlético Madrid/ESP)
- Brian Gutierrez (Guadalajara/MEX)
- Orbelín Pineda (AEK Atene/GRE)
- Erik Lira (Cruz Azul/MEX)
- Gilberto Mora (Tijuana/MEX)
- César Huerta (Anderlecht/BEL)
- Álvaro Fidalgo (Real Betis/ESP)
- Luis Chávez (Dynamo Mosca/RUS)
Attaccanti
- Roberto Alvarado (Guadalajara/MEX)
- Alexis Vega (Toluca/MEX)
- Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, SAU)
- Santiago Gimenez (Milan/ITA)
- Guillermo Martinez (Pumas/MEX)
- Armando González (Guadalajara/MEX)
- Raúl Jiménez (Fulham/ENG).
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