La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha concesso il suo biglietto a una 21enne indigena avendo vinto una gara sul controllo palla, scelta dalla giuria.
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Il Mondiale estivo è alle porte e saranno 48 le Nazionali pronte a contendersi il trofeo più ambito da ogni calciatore. Il Messico, insieme al Canada e agli stati Uniti d'America, è stato da subito qualificato essendo Nazionale di un Paese ospitante. I costi del biglietti hanno scoraggiato tanti tifosi, sebbene Infantino giura che sia un successo prima ancora di essere iniziato. Una giovane tifosa, invece, godrà di una gentile concessione.
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Mondiale 2026, una tifosa in più per il MessicoClaudia Sheinbaum, prima presidente donna che il Messico abbia avuto nei 200 anni della sua storia, aveva fatto una promessa. Ebbene, essa è stata pienamente rispettata. Il suo biglietto n. 00001 sarà tra le mani di Yolett Cervantes Cuaquehua, una ragazza di 21 anni che si è distinta in una particolare gara. È risultata vincitrice di una sfida con altri atleti per il controllo di palla. Ovviamente una giuria preparata e competente l'ha segnalata per prima alla presidente.
Nella conferenza stampa cui ha presenziato Claudia Sheinbaum ha sottolineato che gli atleti come la ragazza a cui elargisce il suo biglietto: "Sono l'orgoglio del Messico. Non rappresenteranno la presidente o il capo del governo, ma il Messico". La nazionale verdebiancorossa esordirà nella rassegna intercontinentale il prossimo 11 giugno, nello stadio Azteca, ospitando il Sudafrica. Inserita nel gruppo A, incrocerà successivamente Corea del Sud e Repubblica Ceca.
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