Il Mondiale estivo è alle porte e saranno 48 le Nazionali pronte a contendersi il trofeo più ambito da ogni calciatore. Il Messico, insieme al Canada e agli stati Uniti d'America, è stato da subito qualificato essendo Nazionale di un Paese ospitante. I costi del biglietti hanno scoraggiato tanti tifosi, sebbene Infantino giura che sia un successo prima ancora di essere iniziato. Una giovane tifosa, invece, godrà di una gentile concessione.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Mondiale 2026, una tifosa in più per il Messico

Claudia, prima presidente donna che il Messico abbia avuto nei 200 anni della sua storia, aveva fatto una promessa. Ebbene, essa è stata pienamente rispettata. Il suo biglietto n. 00001 sarà tra le mani di Yolett Cervantes, una ragazza di 21 anni che si è distinta in una particolare gara. È risultata vincitrice di una sfida con altri atleti per il controllo di palla. Ovviamente una giuria preparata e competente l'ha segnalata per prima alla presidente.

Sheffield, Regno Unito - 13 giugno 2014: Studenti messicani festeggiano la vittoria del Messico contro il Camerun nella partita d'esordio della Coppa del Mondo Brasile 2014. La foto è stata scattata all'esterno del Bar One, locale della Student Union dell'Università di Sheffield, dove molti studenti internazionali si riuniscono per guardare le partite del Mondiale.

Nella conferenza stampa cui ha presenziato Claudia Sheinbaum ha sottolineato che gli atleti come la ragazza a cui elargisce il suo biglietto: "Sono l'orgoglio del Messico. Non rappresenteranno la presidente o il capo del governo, ma il Messico". La nazionale verdebiancorossa esordirà nella rassegna intercontinentale il prossimo 11 giugno, nello stadio Azteca, ospitando il Sudafrica. Inserita nel gruppo A, incrocerà successivamente Corea del Sud e Repubblica Ceca.

Caricamento post Instagram...

Oltre a questo 'regalo', la numero uno del Messico ha concesso biglietti ad altre tre giovani dilettanti atlete, di 16, 22 e 23 anni. Difatti, Città del Messico, Guadalajara e Monterrey saranno le tre sedi del Paese tricolore che ospiteranno partite del Mondiale, ed accoglieranno queste prescelte sostenitrici. Nel loro caso, la scelta è stata dettata dalla vittoria di un concorso che ha indetto il governo. "", ha risposto Cervantes Cuaquehua, a seguito della premiazione.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365