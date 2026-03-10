Il presidente FIFA si è detto particolarmente ottimista in vista dei prossimi campionati del Mondo per nazioni. Si prevedono stati completamente esauriti data la mole impressionante di richieste ricevute

Francesco Lovino Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 11:01)

Stadi pronti ad esaurirsi, entusiasmo alle stelle e ritrovato interesse per il calcio. Sono questi gli ingredienti che rendono fiero Gianni Infantino, presidente FIFA, che guarda ai prossimi Mondiali con crescente ottimismo. Secondo il numero uno del calcio globale, infatti, la prossima edizione sarà semplicemente unica, una vera e propria festa allargata a 48 squadre partecipanti.

Infantino emozionato: "Sarà una festa!" La ventitreesima edizione della Coppa del Mondo è sempre più vicina. L'11 giugno 2026 prenderà il via con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. Per la prima volta tre distinti Paesi lo accoglieranno: Messico, Stati Uniti e Canada. Al media spagnolo AS, Gianni Infantino ha parlato esprimendo tutta la sua gioia per l'imminente kermesse: "L'idea che il calcio non fosse molto popolare negli Stati Uniti è cambiata. Sarà un enorme successo".

Proprio sul numero dei biglietti richiesti si è concentrato il capo della FIFA. Incredulo e felice al contempo, ecco cos'ha detto: "Abbiamo ricevuto più di 500 milioni di richieste di biglietti. È incredibile!". Inoltre, un po' preoccupato per la disponibilità dei ticket ha aggiunto: "Abbiamo quasi sette milioni di biglietti, ma 500 milioni è inaudito nella storia della FIFA e di qualsiasi altra istituzione".

Infantino in estasi: "Sarà una festa!" — 104 le partite che i tre Paesi americani aspettano di ospitare, 77 quelle per cui sarebbe giunto oltre un milione di richieste di biglietti. "Terremo i biglietti per la fine del torneo. Tutti gli stadi saranno pieni, sarà una festa!", così Gianni Infantino. E pensare che all'inizio, solo per citare un esempio, il ticket col costo più accessibile fosse da 200 euro per la partita inaugurale della Francia contro il Senegal. Evidentemente, i costi dei biglietti avrebbero subito una forte riduzione. Oltre a ciò, Gianni Infantino non sembra particolarmente preoccupato sul fronte internazionale. Gli USA, come noto, sono in aperto conflitto con l'Iran che potrebbe decidere di abbandonare il Mondiale.

Gli occhi di tutti saranno posti sulla competizione, un vero spettacolo: "È più di un torneo, più di una competizione sportiva, è un evento sociale che seguirà tutto il mondo".

