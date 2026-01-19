Gianni Infantino furioso dopo Senegal-Marocco: “Scene inaccettabili”

Gianni Infantino ha reagito con durezza dopo gli episodi caotici avvenuti durante la finale della Coppa d’Africa 2025 tra Senegal e Marocco a Rabat. Il presidente della FIFA ha definito “inaccettabile” l’atteggiamento dei giocatori senegalesi, che hanno lasciato il campo dopo la decisione arbitrale di assegnare un rigore ai marocchini nei minuti finali.
Il Senegal, poi vincitore per 1-0 dopo i tempi supplementari, non ha di certo regalato un atteggiamento edificante durante l'incontro. Infatti, alcuni membri dello staff tecnico e diversi giocatori, hanno abbandonato il terreno di gioco per protestare contro l’arbitro, scatenando il caos anche tra i tifosi presenti sugli spalti.
