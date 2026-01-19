Gianni Infantino furioso dopo Senegal-Marocco: “Scene inaccettabili”

Gianni Infantino ha reagito con durezza dopo gli episodi caotici avvenuti durante la finale della Coppa d’Africa 2025 tra Senegal e Marocco a Rabat. Il presidente della FIFA ha definito “inaccettabile” l’atteggiamento dei giocatori senegalesi, che hanno lasciato il campo dopo la decisione arbitrale di assegnare un rigore ai marocchini nei minuti finali.