In vista del prossimo Mondiale, la FIFA ha deciso di adottare delle nuove contromisure arbitrali per evitare le perdite di tempo da parte dei giocatori. Dopo appena una partita, però, una regola su tutti sta già facendo discutere il mondo del calcio. È il caso di Giappone-Islanda, sfida amichevole pre-Mondiale che, al debutto della nuova regola riguardo la perdita di secondi durante le sostituzioni, ha già acceso le speculazioni sull'effettiva correttezza della nuova norma arbitrale.

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Il caso in Giappone-Islanda

All'85° minuto dell'amichevole tra, Kristianimpiega più di dieci secondi per abbandonare il terreno di gioco al posto del compagno IsakA quel punto l'arbitro, il polacco, è costretto ad applicare per la prima volta una delle tante nuove regole anti-perdite di tempo adottate dalla: Hlynsson fuori dal campo e ingresso diposticipato di un minuto.

TOKYO, GIAPPONE - 31 MAGGIO: Koki Ogawa (secondo da sinistra) del Giappone festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della squadra durante l'amichevole internazionale tra Giappone e Islanda allo stadio MUFG il 31 maggio 2026 a Tokyo, in Giappone. (Foto di Koji Watanabe/Getty Images)

Per 60 secondi, dunque, l'Islanda è costretta a giocare in dieci uomini aspettando l'ingresso in campo dell'attaccante del Lyngby (in prestito dal Rosenborg). Destino vuole, però, che in quel minuto, il Giappone segni il gol del decisivo 1-0 di Koki Ogawa, accendendo le polemiche della nazionale islandese e dell'intero mondo del calcio.

La nuova regola nel dettaglio

🚨 New World Cup rule in action:



Hlynsson 🇮🇸 took more than 10 secs to leave the field during his substitution.



As a result, his replacement had to wait a full minute before entering.



In that minute, Japan 🇯🇵 scored. pic.twitter.com/fcCaYgdFtz — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 31, 2026

Secondo il nuovo protocollo arbitrale adottato dallain vista del Mondiale , se il giocatore sostituito impiegherà più di dieci secondi per lasciare il terreno di gioco, il suo sostituto non potrà immediatamente entrare in campo ma dovrà aspettare la successiva interruzione di gioco (dopo almeno un minuto). In quel caso, la sua squadra sarà costretta a giocare in dieci uomini, come accaduto all'nell'amichevole contro il

La nuova norma, dunque, punta ad accelerare i tempi delle sostituzioni con l'obiettivo di evitare inutili perdite di secondi da parte dei calciatori, specialmente nelle fasi concitate del match. La scelta, seppur molto drastica, sta già facendo discutere dopo la prima applicazione in Giappone-Islanda, tuttavia, è chiara ed evidente la volontà della FIFA di migliorare la fruizione del prodotto e lo spettacolo in campo offerto dai giocatori.

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