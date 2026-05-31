Marcelo Bielsa ha ufficializzato la lista dei 26 convocati dell'Uruguay per il prossimo Mondiale. La notizia che ha attirato maggiormente l'attenzione riguarda l'assenza di Luis Suarez, che nelle scorse settimane aveva lasciato aperta la possibilità di un ritorno in nazionale per disputare un ultimo torneo con la Celeste. Alla fine però il commissario tecnico argentino ha scelto di proseguire sulla linea intrapresa negli ultimi anni, puntando su un gruppo più giovane e costruito attorno ai protagonisti del nuovo ciclo uruguaiano.

L'esclusione di Suarez rappresenta inevitabilmente la decisione più discussa della lista. Il miglior marcatore nella storia della nazionale uruguaiana sembrava poter avere un'ultima occasione dopo aver manifestato la disponibilità a tornare in caso di necessità, ma Bielsa ha deciso di non inserirlo tra i convocati. Una scelta che conferma la volontà del commissario tecnico di continuare a costruire una squadra proiettata verso il futuro, mantenendo la linea adottata sin dal suo arrivo sulla panchina della Celeste.

Attorno a giocatori come Federico Valverde, Ronald Araujo, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte e Darwin Nunez, Bielsa ha costruito infatti gran parte dell'identità della nuova Uruguay. Una squadra che punta su intensità, aggressività e ritmo elevato, caratteristiche che il tecnico argentino considera fondamentali per affrontare una competizione come il Mondiale.

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Luis Suarez esulta con Lionel Messi all'Inter Miami (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

I convocati dell’Uruguay per il Mondiale

Rochet, Muslera, Mele.

Difensori: Varela, Ronald Araujo, José Maria Gimenez, Bueno, Caceres, Olivera, Piquerez, Viña.

Centrocampisti: Ugarte, Emiliano Martinez, Bentancur, Valverde, Canobbio, Juan Manuel Sanabria, De Arrascaeta, De La Cruz, Zalazar, Pellistri, Maximiliano Araujo, Brian Rodriguez.

Attaccanti: Aguirre, Viñas, Darwin Nunez.

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Suarez fuori, Bielsa continua il nuovo ciclo della Celeste

L'assenza di Luis Suarez. Dopo quattro Mondiali disputati e un ruolo centrale per oltre quindici anni all'interno della nazionale, il bomber dell'Inter Miami non farà parte della spedizione mondiale della Celeste. Una scelta che conferma la volontà di Bielsa di accelerare definitivamente il ricambio generazionale iniziato già nelle qualificazioni.

Non mancano comunque esperienza e qualità all'interno della rosa uruguaiana. Giocatori come Valverde, Bentancur, Gimenez e Araujo rappresentano ormai la nuova colonna portante della nazionale, mentre in attacco gran parte delle responsabilità offensive ricadranno su Darwin Nunez. Bielsa punta su una squadra dinamica, intensa e molto aggressiva, costruita secondo i principi che da sempre caratterizzano il suo calcio. L'Uruguay si presenterà quindi al Mondiale con un gruppo profondamente rinnovato rispetto alle ultime grandi competizioni. E la scelta più forte del commissario tecnico argentino è proprio quella che riguarda Luis Suarez: uno dei più grandi giocatori nella storia della Celeste resterà infatti fuori dalla lista definitiva per il torneo mondiale.

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