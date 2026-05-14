La stagione del Real Madrid è ufficiosamente terminata da settimane, ma la mazzata finale nel Clasico ha ufficialmente dato il colpo di grazia al 2025-26 dei blancos. Florentino Perez ha creato un clima di restaurazione monarchica dopo la sua conferenza stampa e sulla prossima stagione aleggiano nubi e saette. La rifondazione del club partirà dall'arrivo dell'hombre vertical José Mourinho, chiamato d'emergenza per rimettere in riga gli elementi anarchici e viziati dello spogliatoio del Real Madrid. Tra essi a sorpresa è spuntato Federico Valverde, protagonista assoluto delle prime pagine sportive delle ultime settimane. La tripletta al Manchester City ha avuto vita breve nella memoria blancos, sopratutto dopo la lite accesa e violenta con il compagno Aurélien Tchouaméni. Questo episodio ha rimesso in discussione il suo apporto e il suo futuro col club di Madrid, tanto da accendere rumors e voci di mercato proprio su una sua possibile cessione.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Un tifoso del FC Barcelona regge uno striscione che raffigura lo scontro tra Aurelien Tchouameni e Federico Valverde del Real Madrid fuori dallo stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

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Federico Valverde saluterà il Real Madrid?

🚨 JUST IN: PSG and Manchester City contacted Fede Valverde’s entourage in the past but it was considered IMPOSSIBLE.



Both clubs would be INTERESTED if Real Madrid decide to listen to offers. @diarioas pic.twitter.com/PR1sDN1u94 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 14, 2026

Il Paris Saint-Germain non ha ancora concluso la sua annata, nonostante ieri abbia portato a casa il quinto campionato di fila. Il 30 maggio infatti c'è la finale di Champions League da disputare contro l'Arsenal. Tuttavia, ciò non sembrerebbe frenare i dirigenti parigini dall'iniziare a programmare la stagione '26-'27. I francesi sarebbero alla caccia di un upgrade del già ottimo Fabian Ruiz e avrebbero individuato in Federico Valverde il profilo adeguato a rinforzare una rosa eccellente e difficilmente migliorabile.

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L'interesse del PSG verso il centrocampista uruguaiano è stato riportato dalle testate spagnole "El Chiringuito" e "As". I due media spagnoli hanno anche riportato una chiamata informale avvenuta da parte del club finalista di Champions League. Una semplice richiesta di informazioni sull'attuale situazione del giocatore all'interno del club. Tuttavia, la controversia avvenuta non ha fatto cambiare idea a Federico Valverde, che vorrebbe proseguire la sua carriera sul prato del Bernabeu. L'uruguaiano non è una novità presso Parigi, che già in passato aveva avanzato delle richieste ottenendo sempre dei secchi no. Tuttavia, se il Real Madrid dovesse lasciare la porta aperta, la cifra riportata da As sarebbe attorno ai 100/120 milioni di euro. Inoltre, anche il Manchester City avrebbe fatto qualche chiamata per informarsi sulla disponibilità del calciatore.

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