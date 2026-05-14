Le dichiarazioni del tecnico spagnolo del PSG, Luis Enrique, dopo la vittoria decisiva per il titolo ottenuta contro il Lens con il risultato di 0-2.
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Il PSG è campione di Francia per la quinta volta consecutiva, la terza da quando si è seduto Luis Enrique in panchina. Il titolo è arrivato dopo la vittoria per 0-2 in casa del Lens, che si giocava direttamente il titolo con i parigini. Per l'allenatore spagnolo è il quinto titolo nazionale vinto con i club dopo aver conquistato anche 2 campionati spagnoli con il Barcellona tra il 2014 e il 2016. Dopo il triplete dell'anno scorso, quest'anno Luis Enrique potrebbe conquistare il double se dovesse vincere la Champions League in finale contro l'Arsenal.
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PSG campione, le parole di Luis Enrique in conferenza stampaIl tecnico spagnolo ha iniziato parlando della difficoltà nel conquistare questo titolo, secondo lui il più difficile da quando è seduto lui in panchina: "Sì. È il più dolce e il più difficile dei tre titoli che abbiamo vinto. Il Lens ha fatto un lavoro fantastico. Ho visto tutte le partite che hanno vinto in questa stagione. È stata dura per noi. Questa stagione è stata molto insolita. Avevamo giocatori infortunati, come la maggior parte delle squadre, ma con pochissimo tempo per le vacanze quest'estate. È stato difficile da gestire".
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Ha continuato la conferenza parlando della vittoria di ieri sera contro il Lens e del portiere Matvei Safonov che dopo l'addio di Gigio Donnarumma, ha scavalcato a sorpresa Lucas Chevalier nelle gerarchie diventando il portiere titolare: "Safonov è stato incredibile. Il Lens meritava un risultato migliore, ma questo è il calcio. Ricordo la partita di Coppa di Francia che abbiamo perso contro il Paris FC. Abbiamo avuto l'80% delle occasioni e abbiamo perso. Oggi ci siamo difesi bene. Abbiamo dominato sia in attacco che in difesa. La squadra ha dimostrato la mentalità necessaria per vincere la partita".
Ha successivamente continuato a elogiare i suoi portieri: "Ho sempre detto di avere tre portieri di altissimo livello. Abbiamo iniziato con Lucas Chevalier e poi abbiamo cambiato. Cerchiamo sempre di schierare i migliori giocatori per la squadra. Quando rappresenti il PSG, devi dare il massimo. Poi l'allenatore ti dà l'opportunità di giocare o meno".
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