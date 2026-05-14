Le dichiarazioni del tecnico spagnolo del PSG, Luis Enrique, dopo la vittoria decisiva per il titolo ottenuta contro il Lens con il risultato di 0-2.

Luigi Mereu
Psg Marquinhos Zabarnyi

Festa PSG, il gesto da capitano di Marquinhos: dà la sua medaglia al nuovo arrivato Zabarnyi

Il PSG è campione di Francia per la quinta volta consecutiva, la terza da quando si è seduto Luis Enrique in panchina. Il titolo è arrivato dopo la vittoria per 0-2 in casa del Lens, che si giocava direttamente il titolo con i parigini. Per l'allenatore spagnolo è il quinto titolo nazionale vinto con i club dopo aver conquistato anche 2 campionati spagnoli con il Barcellona tra il 2014 e il 2016. Dopo il triplete dell'anno scorso, quest'anno Luis Enrique potrebbe conquistare il double se dovesse vincere la Champions League in finale contro l'Arsenal.

Luis Enrique, Inter-Psg

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Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025
MONACO, GERMANIA - 31 MAGGIO: Luis Enrique, capo allenatore del Paris Saint-Germain, posa per una foto con la medaglia dei vincitori dopo la vittoria della sua squadra. Il successo assicura al Paris Saint-Germain il primo titolo di UEFA Champions League nella storia del club e stabilisce il punteggio record di 5-0 per una finale di UEFA Champions League. Lo scatto è avvenuto durante la finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano alla Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco, Germania. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

PSG campione, le parole di Luis Enrique in conferenza stampa

Il tecnico spagnolo ha iniziato parlando della difficoltà nel conquistare questo titolo, secondo lui il più difficile da quando è seduto lui in panchina: "Sì. È il più dolce e il più difficile dei tre titoli che abbiamo vinto. Il Lens ha fatto un lavoro fantastico. Ho visto tutte le partite che hanno vinto in questa stagione. È stata dura per noi. Questa stagione è stata molto insolita. Avevamo giocatori infortunati, come la maggior parte delle squadre, ma con pochissimo tempo per le vacanze quest'estate. È stato difficile da gestire".

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Ha continuato la conferenza parlando della vittoria di ieri sera contro il Lens e del portiere Matvei Safonov che dopo l'addio di Gigio Donnarumma, ha scavalcato a sorpresa Lucas Chevalier nelle gerarchie diventando il portiere titolare: "Safonov è stato incredibile. Il Lens meritava un risultato migliore, ma questo è il calcio. Ricordo la partita di Coppa di Francia che abbiamo perso contro il Paris FC. Abbiamo avuto l'80% delle occasioni e abbiamo perso. Oggi ci siamo difesi bene. Abbiamo dominato sia in attacco che in difesa. La squadra ha dimostrato la mentalità necessaria per vincere la partita".

Ha successivamente continuato a elogiare i suoi portieri: "Ho sempre detto di avere tre portieri di altissimo livello. Abbiamo iniziato con Lucas Chevalier e poi abbiamo cambiato. Cerchiamo sempre di schierare i migliori giocatori per la squadra. Quando rappresenti il ​​PSG, devi dare il massimo. Poi l'allenatore ti dà l'opportunità di giocare o meno".

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Ha terminato parlando dei festeggiamenti della squadra dopo la conquista del titolo: "Niente di programmato. L'unica festa che farò sarà qui, in conferenza stampa. Eravamo campioni al 99,9% la settimana scorsa, quindi per me eravamo già campioni. Oggi è stata la conferma".

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