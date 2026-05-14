Il PSG è campione di Francia per la quinta volta consecutiva, la terza da quando si è seduto Luis Enrique in panchina. Il titolo è arrivato dopo la vittoria per 0-2 in casa del Lens, che si giocava direttamente il titolo con i parigini. Per l'allenatore spagnolo è il quinto titolo nazionale vinto con i club dopo aver conquistato anche 2 campionati spagnoli con il Barcellona tra il 2014 e il 2016. Dopo il triplete dell'anno scorso, quest'anno Luis Enrique potrebbe conquistare il double se dovesse vincere la Champions League in finale contro l'Arsenal.

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MONACO, GERMANIA - 31 MAGGIO: Luis Enrique, capo allenatore del Paris Saint-Germain, posa per una foto con la medaglia dei vincitori dopo la vittoria della sua squadra. Il successo assicura al Paris Saint-Germain il primo titolo di UEFA Champions League nella storia del club e stabilisce il punteggio record di 5-0 per una finale di UEFA Champions League. Lo scatto è avvenuto durante la finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano alla Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco, Germania. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

PSG campione, le parole di Luis Enrique in conferenza stampa

Il tecnico spagnolo ha iniziato parlando della difficoltà nel conquistare questo titolo, secondo lui: "Sì. È il più dolce e il più difficile dei tre titoli che abbiamo vinto. Il Lens ha fatto un lavoro fantastico. Ho visto tutte le partite che hanno vinto in questa stagione. È stata dura per noi. Questa stagione è stata molto insolita. Avevamo giocatori infortunati, come la maggior parte delle squadre, ma con pochissimo tempo per le vacanze quest'estate. È stato difficile da gestire".

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Ha continuato la conferenza parlando della vittoria di ieri sera contro il Lens e del portiere Matvei Safonov che dopo l'addio di Gigio Donnarumma, ha scavalcato a sorpresa Lucas Chevalier nelle gerarchie diventando il portiere titolare: "Safonov è stato incredibile. Il Lens meritava un risultato migliore, ma questo è il calcio. Ricordo la partita di Coppa di Francia che abbiamo perso contro il Paris FC. Abbiamo avuto l'80% delle occasioni e abbiamo perso. Oggi ci siamo difesi bene. Abbiamo dominato sia in attacco che in difesa. La squadra ha dimostrato la mentalità necessaria per vincere la partita".

Ha successivamente continuato a elogiare i suoi portieri: "Ho sempre detto di avere tre portieri di altissimo livello. Abbiamo iniziato con Lucas Chevalier e poi abbiamo cambiato. Cerchiamo sempre di schierare i migliori giocatori per la squadra. Quando rappresenti il ​​PSG, devi dare il massimo. Poi l'allenatore ti dà l'opportunità di giocare o meno".

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Ha terminato parlando dei festeggiamenti della squadra dopo la conquista del titolo: "Niente di programmato. L'unica festa che farò sarà qui, in conferenza stampa. Eravamo campioni al 99,9% la settimana scorsa, quindi per me eravamo già campioni.".

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