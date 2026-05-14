Il Paris Saint Germain ha conquistato il titolo con una giornata d'anticipo battendo proprio il Lens, secondo in classifica e contendente al titolo. Per i parigini è il quinto campionato Nazionale consecutivo, il terzo di fila per Luis Enrique che adesso dovrà aspettare il 30 maggio per provare a conquistare anche la seconda Champions League consecutiva in finale contro l'Arsenal guidato da Mikel Arteta, che intanto potrebbe diventare campione d'Inghilterra vincendo le due partite restanti. È la prima volta nella storia che il PSG vince 5 campionati consecutivi, infatti riuscirono a conquistarne 4 di fila tra il 2012 e il 2016 e 3 di fila tra il 2017 e il 2020.

Le uniche squadre nella storia del campionato francese a riuscire a conquistare 5 titoli consecutivi sono il PSG e il Lione, che tra il 2002 e il 2009 monopolizzò il calcio francese. Anche il Marsiglia riuscì nell'impresa, ma il titolo gli venne revocato a causa dello scandalo di corruzione che lì investi nel 1993, anno in cui vinsero anche la Champions League contro il Milan di Fabio Capello.

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PARIGI, FRANCIA - 07 MAGGIO: Marquinhos del Paris Saint-Germain festeggia con i compagni di squadra al fischio finale dopo la vittoria della squadra e la conseguente qualificazione in finale, in seguito alla partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2024/25 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC al Parco dei Principi il 07 maggio 2025 a Parigi, Francia. (Foto di David Ramos/Getty Images)

PSG, la stagione dei campioni guidati da Luis Enrique: ora testa alla Champions

Il PSG ha iniziato il campionato forte e l'ha finito allo stesso modo, confermandosi la squadra da battere dopo la scorsa stagione, che vide i ragazzi di Luis Enrique alzare tutti i trofei delle competizioni che li hanno visti partecipare tranne il nuovonella quale hanno raggiunto la finale, ma perdendola clamorosamente contro ildicon il risultato di. In Coppa di Francia è andata diversamente, infatti sono stati eliminati ai sedicesimi di finale perdendo ilcontro ilperal

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In Champions League invece dopo essere arrivati all'undicesimo posto sono passati per i play-off, eliminando il Monaco dopo una serie combattuta per poi incontrare di nuovo i Blues ma questa volta guidato da Liam Rosenior che viene asfaltato sia all'andata che al ritorno. Dopo aver chiuso la pratica Chelsea, hanno eliminato anche Liverpool e Bayern Monaco e hanno raggiunto la terza finale nella loro storia.

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In campionato hanno vinto facendo spesso turnover con il, che è partito titolare solo per. Hanno collezionato, segnandoe subendone(miglior difesa del campionato).

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