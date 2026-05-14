Il Paris Saint Germain di Luis Enrique, in attesa della finale di Champions League, si è laureato campione di Francia con una giornata di anticipo: termina il sogno del Lens
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
Il Paris Saint Germain ha conquistato il titolo con una giornata d'anticipo battendo proprio il Lens, secondo in classifica e contendente al titolo. Per i parigini è il quinto campionato Nazionale consecutivo, il terzo di fila per Luis Enrique che adesso dovrà aspettare il 30 maggio per provare a conquistare anche la seconda Champions League consecutiva in finale contro l'Arsenal guidato da Mikel Arteta, che intanto potrebbe diventare campione d'Inghilterra vincendo le due partite restanti. È la prima volta nella storia che il PSG vince 5 campionati consecutivi, infatti riuscirono a conquistarne 4 di fila tra il 2012 e il 2016 e 3 di fila tra il 2017 e il 2020.
Le uniche squadre nella storia del campionato francese a riuscire a conquistare 5 titoli consecutivi sono il PSG e il Lione, che tra il 2002 e il 2009 monopolizzò il calcio francese. Anche il Marsiglia riuscì nell'impresa, ma il titolo gli venne revocato a causa dello scandalo di corruzione che lì investi nel 1993, anno in cui vinsero anche la Champions League contro il Milan di Fabio Capello.
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PSG, la stagione dei campioni guidati da Luis Enrique: ora testa alla ChampionsIl PSG ha iniziato il campionato forte e l'ha finito allo stesso modo, confermandosi la squadra da battere dopo la scorsa stagione, che vide i ragazzi di Luis Enrique alzare tutti i trofei delle competizioni che li hanno visti partecipare tranne il nuovo Mondiale per Club nella quale hanno raggiunto la finale, ma perdendola clamorosamente contro il Chelsea di Enzo Maresca con il risultato di 3-0. In Coppa di Francia è andata diversamente, infatti sono stati eliminati ai sedicesimi di finale perdendo il Derby di Parigi contro il Paris FC per 0-1 al Parco dei Principi.
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In Champions League invece dopo essere arrivati all'undicesimo posto sono passati per i play-off, eliminando il Monaco dopo una serie combattuta per poi incontrare di nuovo i Blues ma questa volta guidato da Liam Rosenior che viene asfaltato sia all'andata che al ritorno. Dopo aver chiuso la pratica Chelsea, hanno eliminato anche Liverpool e Bayern Monaco e hanno raggiunto la terza finale nella loro storia.
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