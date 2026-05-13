Il Paris Saint-Germain sembra pronto a piazzare un grandissimo colpo in estate. Secondo El Chiringuito, Julián Álvarez è l'obiettivo numero uno della dirigenza parigina e i contatti con l'Atlético Madrid sono già in corso. Attualmente la squadra di Luis Enrique è concentrata solo sulla finale di Champions League contro l'Arsenal. Il trofeo in palio è troppo importante per farsi distrarre dal mercato in questo momento. Il ds Luis Campos, però, rimane vigile in vista dell'estate, pronto ad aggiungere l'ennesimo fuoriclasse alla sua rosa.

MADRID, SPAGNA - 29 APRILE: Julián Álvarez dell'Atlético de Madrid segna il primo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di andata della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra Atlético de Madrid e Arsenal FC presso lo stadio Metropolitano, il 29 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

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L'offerta per Julián Álvarez, 50 milioni più due cartellini

Secondo l'indiscrezione del media francese Actufoot, l'offerta del PSG prevede una parte fissa di 50 milioni di euro. La cifra sembra irrisoria per la qualità del giocatore. A questa somma, però, si aggiungerebbero due contropartite tecniche: Kang-in Lee e Gonçalo Ramos. Il loro attuale valore di mercato combinato si aggira sui 60 milioni. I due calciatori non sono centrali nel progetto francese. La società parigina, però, li valuta molto di più rispetto alle attuali stime, sapendo che altrove il loro prezzo aumenterebbe rapidamente. Al momento dell'acquisto sono costati in totale circa 100 milioni di euro: 80 per Ramos e 22 per Lee.

Il valore dell'attaccante è inevitabilmente calato, mentre quello del compagno è salito. Per questo motivo il PSG stima l'intero pacchetto 150 milioni di euro. Adesso non resta che attendere la risposta dell'Atlético Madrid.

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Le parole di Alvarez su una possibile cessione

A questa offerta stratosferica si aggiungerebbe uno stipendio da 10 milioni a stagione per Julián Álvarez. L'attaccante argentino non si è ancora sbilanciato su questa proposta. La sua concentrazione in questo momento è quella di concludere la stagione con l'Atletico e poi penserà al Mondiale, tuttavia, non ha mai chiuso le porte a un addio. È consapevole del proprio talento e sa di essere uno dei centravanti più richiesti in Europa. In più occasioni il giocatore ha commentato le voci sul suo futuro: "Se sarò qui la prossima stagione? Non saprei, può darsi di sì come di no. Io sono felice qui, penso al giorno per giorno e lavoro per migliorare. Non ho mai parlato male del club, anzi ne sono molto grato. Sui social si parla tanto, ma sono solo voci. Chiunque può pubblicare ciò che crede, alimentando i rumors. Io non ho mai detto nulla".

Il numero 19 dell'Atlético Madrid aveva risposto così alle domande su un suo possibile trasferimento al Barcellona. Adesso il PSG si è inserito con grande forza in questa trattativa. I parigini sfidano apertamente i blaugrana e questa rivalità, nei prossimi anni, potrebbe diventare molto più di un semplice duello di mercato.

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