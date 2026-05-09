Il Paris Saint-Germain sta vivendo un momento di grande euforia. Nonostante la vittoria del Lens grazie alla rete del 2009 Mezian Mesloub che avvicina i giallorossi alla vetta, i parigini sembrano essere in totale controllo della situazione. La possibilità di conquistare 5 trofei rende vivi ed entusiasti i tifosi del Paris, che non sono preoccupati dalle sole 3 lunghezze (con lo scontro diretto da recuperare) riguadagnate dal Lens. Nel frattempo, la squadra di Luis Enrique sta preparando la sfida allo Stade Brestois in programma domani sera alle ore 21. Il turnover sarà massiccio, le forze dei francesi sono tutte rivolte alla finale di Champions League in data 30 maggio. La volontà di fare il bis europeo sta accendendo i sogni di tutti i supporter, anche di quelli più famosi. Tra essi si trova anche Victor Wembanyama, giovane stella della NBA, fresco dei 39 punti, 15 rimbalzi e 5 stoppate rimediate nel secondo turno dei playoff.

PARIGI, FRANCIA - 25 GENNAIO: Victor Wembanyama #1 dei San Antonio Spurs in azione nel terzo quarto della partita NBA tra Indiana Pacers e San Antonio Spurs all'Accor Arena il 25 gennaio 2025 a Parigi, Francia. NOTA PER L'UTENTE: L'utente riconosce e accetta espressamente che, scaricando e/o utilizzando questa fotografia, acconsente ai termini e alle condizioni del Contratto di Licenza di Getty Images. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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Victor Wembanyama e il tifo parigino

"Ah, come on. PSG of course."



We know who Wemby's got in the UCL Final ⚽️🇫🇷 pic.twitter.com/L2uijd260L — NBA on Prime (@NBAonPrime) May 9, 2026

Il centro di San Antonio sta cambiando le regole del basket americano e non solo. La sua altezza unita alla sua irreale capacità di scoring lo rendono un "unicorno" del gioco e un possibile HOF del futuro. I numeri registrati nella notte contro i Minnesota Timberwolves lo hanno proiettato nell'olimpo ristretto con Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon e Shaquille O'Neal. Tuttavia, il cestista francese non ha solo il basket come interesse.

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Il tifo di Wembanyama per il PSG è noto a molti. Nel 2023 andarono virali le sue parole sul calcio e sull'ex compagno spurs Jeremy Sochan (ora ai Knicks): "Parliamo di calcio ogni tanto, la mia squadra è il PSG, ovviamente. Io e lui andiamo d'accordo, ci consociamo da tempo. È un vero peccato che tifi per l'Arsenal". Nella serata di ieri, in onda su Prime Video, Wemby è tornato sull'argomento in vista della seconda finale europea di fila dei parigini. Il centro ha risposto così: "Sosterrò il PSG ovviamente, almeno con loro sai che la partita sarà divertente. Con l'Arsenal so già che non lo è".

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