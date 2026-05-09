"Goal-Vivere un sogno". Non stiamo parlando del film uscito nelle sale nel 2006 ma della storia di Mezian Mesloub. A soli 16 anni, il ragazzino ha fatto il suo debutto nel calcio professionistico, precisamente nella sfida di Ligue1 tra il suo Lens e il Nantes, e contro ogni pronostico ha impiegato pochissimo per farsi conoscere e per scrivere il suo nome nella storia del calcio transalpino.

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I giocatori del Lens festeggiano, con il "treno", la qualificazione alla Champions League (Credits: account X ufficiale del R.C. Lens)

Lens, che serata per Mezian Mesloub: debutto a 16 anni e gol che vale la Champions League

Se gli appassionati di calcio amano le belle storie allora gli spettatori presenti ieri sera allo stadio Bollaert non dimenticheranno di certo quella appena scritta da Mezian. Nel corso della sfida tra Lens-Nantes , il 16 enne dei rosso-oro ha ricevuto la sua prima convocazione in prima squadra e al 78' l'allenatorelo ha mandato in campo in un momento determinante della partita. Per il portoghese si è trattato del suo debutto tra i professionisti.

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Sul risultato ancora fermo sullo 0-0, il classe 2009 ha deciso di fare le cose... in grandissima. Neanche un minuto dopo il suo ingresso in campo, il giovane giocatore, che non aveva ancora toccato palla, è stato servito da Bulatovic. Dopo aver controllato il pallone ha scagliato un tiro rasoterra angolato che ha superato Anthony Lopes (1-0, 79° minuto). Il Bollaert è esploso di gioia.

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Tutto questo davanti agli occhi di una persona molto speciale seduta sugli spalti: il padre ed ex calciatore Walid Mesloub. L'ex centrocampista, che ha militato nel Le Havre, nel Lorient e nel Lens, non ha saputo trattenere le lacrime per l'emozione. La rete del figlio, inoltre, non solo è stata decisiva ai fini del risultato ma ha anche garantito agli Artésiens la qualificazione alla prossima Champions League.

"Sono rimasto molto colpito dalla sua convocazione, ma vederlo scendere in campo, con qualcosa in palio... non ero pronto - ha dichiarato il padre a Ligue 1+ - Non pensavo che sarebbe stato così precoce. Sono orgoglioso di lui, lavora sodo. È stato premiato, ma la strada è ancora lunga. Faremo tutto il possibile per supportarlo al meglio. Penso che gli rimarrà impressa per sempre. Per un debutto, niente male."

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