L'accordo tra Josè Mourinho e il Real Madrid, per un clamoroso ritorno del portoghese, è ormai alle fasi finali. Lo scrive Fabrizio Romano. Verosimilmente, però, per l'annuncio ufficiale e la firma bisognerà attendere le elezioni del consiglio direttivo della società, convocate dallo stesso Florentino Perez.

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Mourinho torna al Real Madrid

Il ritorno dello Special One sulla panchina dei blancos sembra ormai cosa fatta. Il club di Florentino Perez , dopo la seconda stagione di fila senza titoli e con troppe polemiche all'interno dello spogliatoio, lo ritiene l'uomo giusto per rilanciare una squadra disastrata. Il presidente del Real sta spingendo e, dopo i primi contatti, il tecnico del Benfica ha aperto. Adesso, finalmente, la trattativa è arrivata alle sue fasi finali.

Mourinho, però, allena il Benfica. L'ex tecnico dell'Inter, infatti, è tornato alla guida della squadra portoghese dopo venticinque anni e una breve esperienza in Turchia. Il Benfica sta cercando di convincere l'allenatore a rimanere in Portogallo ma l'unico ostacolo serio alla sua partenza, pare essere una clausola da sette milioni di euro. Lui stesso, del resto, ha rapidamente strizzato l'occhio all'interessamento degli spagnoli. Tale clausola si attiva dopo l'ultima partita della stagione delle Aquile e rimane attiva per dieci giorni. La prossima settimana, quindi, sarà quella decisiva. Anche se, non sembra ci siano grandi dubbi in merito a chi siederà sulla panchina delle merengues la prossima stagione.

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Cosa manca?

Secondo Fabrizio Romano, quindi, manca solamente la firma e l'annuncio ufficiale. Bisognerà attendere. Firme e annunci, infatti, certamente non arriveranno prima delle elezioni del consiglio direttivo del club. Le ha convocatestesso, ovviamente candidato, in una infuocata conferenza stampa nella quale ha dichiarato che non si dimetterà e ha, appunto, convocato le elezioni. "Mi dispiace dirvi che non mi dimetto. Dovranno cacciarmi di qui a colpi di pistola", ha detto il numero uno delle merengues.

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