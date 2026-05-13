Dopo la partita di domenica sera che ha consegnato LaLiga ai blaugrana, sempre che la partita tra Barcellona-Real Madrid non sia ancora finita. O almeno non sul campo. Nelle ultime ore, infatti, il presidente dei catalani, Rafa Yuste, ha replicato alle precedenti dichiarazioni del massimo dirigente dei blancos, Florentino Perez, in merito alla vittoria "non pulita" della sua squadra. La situazione.

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Rafael Yuste insieme a Joan Laporta e Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Barcellona, Rafa Yuste risponde a Florentino Perez: "Sette titoli di campionato rubati? È completamente falso"

Dopo la partita tra i giocatori, questa volta la sfida travede "scendere in campo" i presidenti dei due club, rispettivamente Rafae Florentino. Negli ultimi giorni, come ricordiamo, il massimo dirigente dei blancos aveva rilasciato dure dichiarazioni nei confronti dei catalani, accusandoli di corruzione, di "aver arricchito gli arbitri" e di "essere sempre favoriti nelle decisioni arbitrali". Parole alle quali i blaugrana non sono certo rimasti indifferenti.

Immediata, infatti, è stata la risposta di Rafa Yuste: "Le parole di Florentino mi sono sembrate patetiche e piene di falsità - ha dichiarato prima della riunione del consiglio di amministrazione con il Deportivo Alaves -. Il club ha già rilasciato ieri un comunicato in cui valuta un'azione legale, ma voglio dire che questa manovra di Pérez per insabbiare un disastro sportivo che si protrae da due anni non lo porterà da nessuna parte".

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Ha poi sottolineato l'importanza del nuovo titolo di campione di Spagna conquistato domenica scorsa: "È inutile parlare di nuovo di Negreira quando abbiamo vinto due campionati con un progetto che include giocatori provenienti dalla Masia e altri arrivati ​​da altrove. Abbiamo vinto con 14 punti di vantaggio e questa è solo una cortina fumogena per cercare di giustificare una cattiva gestione. I tifosi del Barça sono molto contenti e niente ci potrà togliere questa gioia. Sette titoli di campionato rubati? È completamente falso".

Non è inoltre escluso che il Barcellona possa andare per vie legali a causa della durezza delle parole rilasciate da Perez: "La questione è nelle mani dell'ufficio legale e condivideremo eventuali ulteriori sviluppi non appena si presenteranno - continua Yuste -. Ma non si dovrebbero mai superare dei limiti, e quest'uomo li ha già superati. Ho visto la conferenza stampa successiva, non in diretta, e non mi ha fatto né ridere né piangere. Mi ha fatto pena per lui”.

E per concludere una frecciatina allo stesso presidente del Real Madrid: "Pirri, il presidente onorario, e alcuni membri del suo consiglio, tra cui Emilio Butragueño, sono venuti domenica. Sono stati molto gentili e cordiali. Non ho nulla da dire loro, ma il presidente è il massimo rappresentante del club e quando fa dichiarazioni del genere le considero patetiche e false".

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