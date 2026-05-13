L'Estadi Olímpic è la prima opzione per il Barça, è lì che quasi certamente giocherà la squadra durante la modernizzazione dello stadio principale
Il Barcellona torna al Camp Nou dopo 894 giorni
Il Barcellona si muove in anticipo per evitare brutte sorprese in vista del futuro. Il club blaugrana ha richiesto al Comune la disponibilità dell'Estadi Olímpic Lluís Companys. La richiesta riguarda l'intero girone d'andata della stagione sportiva 2027-2028. Si tratta di una misura preventiva legata ai futuri lavori allo Spotify Camp Nou. L'installazione della nuova copertura dello stadio, infatti, richiederà diversi mesi e la squadra potrebbe dover giocare altrove le prime sfide di campionato.
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Spotify Camp Nou: i lavori termineranno a inizio 2028Nell'estate del 2027 partirà la fase più complessa della ristrutturazione dell'impianto. Gli studi tecnici stimano che i lavori dureranno tra i quattro e i cinque mesi. Per questo motivo la squadra dovrà probabilmente iniziare la stagione lontano da casa. La futura copertura sarà uno degli elementi simbolo del nuovo Spotify Camp Nou. Si tratta di una struttura tesa immensa di ben 48.000 metri quadrati. Il nuovo design punterà tutto sulla massima sostenibilità ambientale. La copertura ospiterà 18.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici e raccoglierà l'acqua piovana.
Prima di vedere il leggendario stadio finito dovremo aspettare ancora tutta la prossima stagione, però questa volta il Barcellona si sta muovendo per tempo. I disagi degli ultimi anni sono stati sicuramente da lezione per i blaugrana.
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Il Montjuïc in vantaggio sul Johan CruyffSul tavolo della dirigenza c'è anche l'alternativa legata all'Estadi Johan Cruyff. L'idea sarebbe quella di ampliare la sua attuale capienza fino a 10.000 spettatori.
Questa mossa, però, richiederebbe un investimento strutturale di circa 14 milioni di euro. Inoltre, il ritorno economico sarebbe nettamente inferiore rispetto a quello garantito dal Montjuïc. L'Estadi Olímpic offre infatti molte più garanzie a livello logistico e soprattutto finanziario. Il Barça vuole assicurarsi i permessi in anticipo per evitare qualsiasi contrattempo. Ad oggi, l'utilizzo dell'impianto di Montjuïc resta senza dubbio l'ipotesi più accreditata.
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