Il Barcellona, guidato da Hansi Flick, ha vinto il Campionato spagnolo con 3 giornate di anticipo, ed è stata decisiva per la prima volta nella storia lo scontro diretto vinto contro gli eterni rivali del Real Madrid, arrivato domenica scorsa con il risultato di 2-0 grazie alla splendida rete su punizione di Marcus Rashford e al piattone di Ferran Torres su un bellissimo assist di tacco da parte di Dani Olmo. Come da tradizione, dopo la vittoria è arrivato il momento di festeggiare in giro per la città catalana sopra un bus scoperto, ma questa volta qualcosa non è andata secondo i piani.

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BARCELLONA, SPAGNA - 11 MAGGIO: La squadra del FC Barcellona festeggia con la folla durante la parata dei trofei del FC Barcellona dopo essere stata incoronata campione della Liga spagnola l'11 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Barcellona, la gaffe durante i festeggiamenti

Nel corso della tradizionale parata celebrativa sul bus scoperto tra le vie della città catalana, il club blaugrana ha condiviso un video celebrativo con una base musicale apparentemente innocua. Nelle intenzioni dei calciatori, doveva essere una famosa canzone romantica pop italiana, ma la traccia utilizzata conteneva il noto, storicamente intonato dalla tifoseria milanista che dice: "Che confusione, sarà perché tifiamo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino!" .

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Ad accrescere l'ironia della situazione, il club ha persino inserito nella descrizione scritta del post il testo d'amore originale del brano, palesando la totale inconsapevolezza dell'errore commesso. Il Brano ricercato era "Sarà perchè ti amo", pubblicata nel 1981 in occasione del Festival di Sanremo dal gruppo pop "Ricchi e Poveri".

L'episodio ha scatenato l'ilarità generale nel panorama calcistico italiano, facendo ridere di gusto sia i tifosi del Milan, sia gli stessi tifosi della Juventus, che hanno preso con ironia un autogol mediatico così surreale e che li riguardava in prima persona.