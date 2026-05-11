Solo Barcellona per Joao Cancelo. Dopo la conquista de LaLiga grazie alla vittoria per 2-0 sul Real Madrid, il terzino portoghese è intervenuto ai microfoni di DAZN dove ha dichiarato il suo amore per il club catalano al quale è tornato lo scorso gennaio dopo 2 anni in Arabia Saudita con l'Al-Hilal. Proprio verso quest'ultimo, invece, l'ex Inter e Juventus ha lanciato più di qualche frecciatina.

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BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ronald Araujo dell'FC Barcelona solleva il trofeo LaLiga EA Sports mentre i giocatori dell'FC Barcelona festeggiano, dopo aver sconfitto il Real Madrid e essersi assicurati il ​​titolo, durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Barcellona, Cancelo esplode dopo aver vinto il campionato: "Non mi hanno detto la verità all'Al Hilal"

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It's not just a league title.

It's history. 💙❤️ pic.twitter.com/eJG1BUAsWW — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Non era cominciata nel migliore dei modi la sua seconda avventura con la maglia delma nel giro di poche settimane la situazione per Joao Cancelo si è capovolta. Con l'impegno ha continuato a conquistare sempre più spazio nelle gerarchie di Hansie soprattutto ieri ha conquisto la Liga grazie al successo per 2-0 sugli eterni rivali del. Una vittoria che per il terzino portoghese è come togliersi un sassolino dalla scarpa, anzi un grosso sasso dalla scarpa.

Dopo il fischio finale, infatti, il classe '94 è intervenuto ai microfoni di DAZN dove ha attaccato l'Al-Hilal, il suo ex club che lo ha ceduto ai blaugrana in prestito lo scorso gennaio: "All'Al Hilal c'erano persone che non mi hanno detto la verità - ha dichiarato - Mi dissero che mi avrebbero tesserato per il campionato saudita, e poi, al momento opportuno, non lo fecero".

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Come ricordiamo, infatti, il giocatore è stato penalizzato da una situazione amministrativa che ha limitato la sua partecipazione al campionato. Il club saudita aveva raggiunto il limite massimo di giocatori stranieri tesserati per la stagione e a causa dei suoi recenti infortuni Simone Inzaghi ha deciso di escluderlo: "Sono sempre io poi quello che si becca la cattiva pubblicità... ma almeno mantengo la parola data, non la cambierei per niente al mondo. Sono sempre stato lo stesso. Sono diretto e non porto rancore a nessuno".

Al di là delle polemiche, Cancelo ha anche sottolineato il suo orgoglio per un traguardo storico: essere diventato l'unico giocatore ad aver vinto titoli di campionato in Inghilterra, Spagna, Germania e Italia: "Per me è una sensazione unica. Il Barça è un club molto speciale per me. Prima di venire qui, ne ero già un tifoso. Vincere un campionato con questo club è qualcosa di davvero speciale".

Il futuro del portoghese dovrebbe risolversi nelle prossime settimane. Il giocatore è ancora legato all'Al Hilal fino al 2027, ma la sua volontà è chiara: "So cosa voglio, ma non posso dirlo pubblicamente. Vedremo cosa succederà", ha lasciato intendere il terzino, che sogna di continuare a giocare nel Barcellona. Il club catalano sta valutando diverse opzioni per trattenerlo, sia tramite un altro prestito che attraverso una trattativa per il trasferimento, anche se il prezzo richiesto dal club saudita (15 milioni di euro) complica l'operazione.

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