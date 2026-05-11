Un vincente nato. Al punto che, ovunque vada, conquista il campionato. Stiamo parlando di Joao Cancelo che, ieri sera, vincendo la Liga con il Barcellona è diventato il primo giocatore della storia a vincere quattro dei cinque top campionati europei. Gli manca solamente il campionato francese, la Ligue 1.

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Cancelo vince la Liga con il Barcellona

Ieri sera il Barcellona si è laureato campione di Spagna per la nona volta con tre giornate di anticipo e lo ha fatto vincendo contro i grandi rivali del Real Madrid . Quello di ieri è stato un Clasico senza le due grandi stelle Mbappè . La gara, dominata dalla squadra di Hansi Flick, è terminata due a zero con le reti die Ferran Torres su assist di Dani Olmo. E così, Joao Cancelo, ha vinto anche il campionato spagnolo.

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Cancelo vince ovunque

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João Cancelo is the first player to win a league title in four of Europe’s top five leagues 🃏 pic.twitter.com/3xdGSLYOLU — B/R Football (@brfootball) May 10, 2026

Il portoghese, classe 1994, ha fatto la storia: è il primo calciatore, nella storia, a vincere quattro dei cinque maggiori campionati europei. Cresciuto nelle giovanili del Benfica , ha vinto il campionato portoghese. Dopo una prima esperienza spagnola, con il, e un breve prestito all' Inter , nel 2018 arriva allae trionfa in Serie A. In seguito, ha lungamente giocato incon il Manchester City , vincendo il torneo per ben tre volte di fila: nel 2021, 2022 e 2023.

Gioca poi anche in Bundesliga, con il Bayern Monaco. E, ovviamente, non si fa mancare nemmeno questo titolo. Ieri sera, infine, la vittoria della Liga con il club blaugrana. Ai vari campionati, inoltre, vanno aggiunti due Carabao Cup, conquistate con la formazione di Guardiola, una Coppa del Portogallo e una Coppa di Lega portoghese, con il Benfica. Un solo trofeo, invece, con il Portogallo: la Nations League del 2019. Adesso Cancelo, per entrare ulteriormente nella storia, dovrà vincere anche il campionato francese: è il solo, dei cinque grandi campionati, che manca nella sua bacheca.

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