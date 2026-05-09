Il Benfica non vuole farsi trovare impreparato. Il club portoghese avrebbe già iniziato a muoversi alla ricerca di un possibile sostituto di José Mourinho, sempre più vicino a un clamoroso ritorno al Real Madrid. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane continuano infatti a prendere quota: Florentino Perez avrebbe contattato l’ex allenatore della Roma per riportarlo sulla panchina dei blancos, già guidati dal tecnico portoghese oltre dodici anni fa.

Per il Benfica si tratterebbe di una perdita pesante. Con Mourinho, infatti, il club lusitano non ha ancora perso una partita in campionato e la sensazione era quella di poter aprire un nuovo ciclo vincente. Proprio per questo la dirigenza starebbe già valutando le possibili alternative in caso di addio. Secondo quanto riportato da A Bola, il direttore sportivo Rui Costa avrebbe iniziato a monitorare diversi profili, con Marco Silva del Fulham attualmente in pole per raccogliere l’eredità del tecnico portoghese.

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Benfica, Marco Silva per il dopo Mourinho. Ma c'è un problema

al posto di Arbeloa: sembra chiaro il piano di Florentino. Portare il carisma del portoghese, per aggiustare una situazione caduta a capofitto in queste ultime settimane. Mou sarebbe felice di questa opportunità: tornerebbe in un top club, a distanza di anni. Non felice di questo possibile epilogo, però, è il. L'annata non è stata delle migliori - nonostante l'imbattibilità: zero trofei e fuori dalle coppe a febbraio. E il futuro è incerto. Senza, urge una soluzione in breve termini: trovare un nuovo tecnico in grado di riportare il Benfica nell'elite del calcio portoghese.

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Per questo, si sta pensando ad un nome atipico, ma solido: quello di Marco Silva. Il tecnico, in Premier, col Fulham, ha ottenuto ottimi risultati. E ora potrebbe arrivare l'occasione di alzare il livello. Ma c'è un problema: la concorrenza. In molti sono sulle sue tracce, tra cui il Chelsea. Proprio i blues, potrebbero avere la meglio. I motivi sono molteplici: il fascino della Premier e i soldi con cui la proprietà potrà mettergli in mano la scelta di diversi profili congeniali al suo gioco. Insomma, una situazione pronta ad evolversi in qualsiasi momento. Non si sa ancora quale sarà il futuro di Mourinho e del Benfica. Ma forse, ci stiamo avvicinando ad un finale anticipato. Prima di quanto si pensasse.

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