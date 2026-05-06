Dopo una lunga esperienza maturata all'Inter dal 2018, Stefan De Vrij sarebbe pronto a un ultimo scorcio di carriera ancora ad alti livelli. Piace al Benfica.
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Stefan de Vrij intende chiudere la sua carriera con un epilogo di alto profilo. Per il momento, si tratta solamente di un'indiscrezione, ma l'olandese potrebbe seriamente lasciare l'Italia e la Serie A dopo 12 lunghi anni vissuti tra Lazio e Inter. Stando ai colleghi portoghesi di A Bola, il Benfica è un'opzione da considerare fortemente.
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De Vrij-Inter al capolinea? Spunta il BenficaIl contratto del difensore centrale classe 1992 scade al termine del prossimo mese e le ipotesi di permanenza all'Inter sono ormai azzerate. All'età di 34 anni, l'ex Lazio è considerato una riserva dei titolari e sta trovando pochissimo spazio in maglia nerazzurra. Basti pensare che in questa stagione di Serie A ha totalizzato appena 9 presenze. Con l'Inter ha vissuto 4 diverse gestioni tecniche, da Spalletti a Chivu, passando per Conte e Inzaghi.
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L'Inter gli avrebbe offerto uno stipendio più basso rispetto a quello attuale, per cui è oramai certo vada a giocare altrove. Olympiakos, squadre arabe e formazioni turche dovrebbero aver già bussato alla porta di De Vrij, che tuttavia intende aspettare le mosse del Benfica. Pur senza aver fatto mosse ufficiali in direzione del centrale olandese, De Vrij sa di poter stuzzicare la fantasia del club lusitano in cerca di un difensore.
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