Stefan de Vrij intende chiudere la sua carriera con un epilogo di alto profilo. Per il momento, si tratta solamente di un'indiscrezione, ma l'olandese potrebbe seriamente lasciare l'Italia e la Serie A dopo 12 lunghi anni vissuti tra Lazio e Inter. Stando ai colleghi portoghesi di A Bola, il Benfica è un'opzione da considerare fortemente.

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De Vrij con la maglia dell'Inter (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

De Vrij-Inter al capolinea? Spunta il Benfica

Il contratto del difensore centralescade al termine del prossimo mese e le ipotesi di permanenza all'Inter sono ormai azzerate. All'età di 34 anni, l'ex Lazio è considerato una riserva dei titolari e sta trovando pochissimo spazio in maglia nerazzurra. Basti pensare che in questa stagione di Serie A ha totalizzato appena. Con l'Inter ha vissuto 4 diverse gestioni tecniche, da Spalletti a Chivu, passando per Conte e Inzaghi.

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L'Inter gli avrebbe offerto uno stipendio più basso rispetto a quello attuale, per cui è oramai certo vada a giocare altrove. Olympiakos, squadre arabe e formazioni turche dovrebbero aver già bussato alla porta di De Vrij, che tuttavia intende aspettare le mosse del Benfica. Pur senza aver fatto mosse ufficiali in direzione del centrale olandese, De Vrij sa di poter stuzzicare la fantasia del club lusitano in cerca di un difensore.

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Per il momento, dunque, tutto resta in sospeso. Intanto il Benfica dovrà chiarire cosa ne sarà del futuro di un altro difensore, vale a dire dell'argentino Nicolas. Oramai trentottenne, anche il Campione del Mondo è prossimo alla scadenza del contratto e potrebbe lasciare il club portoghese dopo 6 stagioni. Laddove così fosse, la pista che porta a Stefan De Vrij potrebbe riscaldarsi maggiormente. Sullo sfondo, infine, rimane l'interesse per il brasiliano di 21 anni, Viery, in forza al Gremio.

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