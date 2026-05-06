Evaristo Beccalossi è stato una leggenda dell'Inter negli anni 70, dopo l'ultimo anno passato in coma per un malore si è spento questa notte
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Una leggenda del mondo nerazzurro, e non solo, oggi ci ha lasciato. Evaristo Beccalossi è stato una bandiera dell’Inter negli anni ’70 e ’80, vincendo due scudetti, una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana. Centrocampista dall’eleganza sovraffina, resterà per sempre nella memoria per i suoi iconici rigori “alla Beccalossi”. Dopo la carriera da giocatore fu anche dirigente sportivo, lasciando un’eredità indelebile nel calcio italiano.
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Evaristo Beccalossi, nato a Brescia ma cresciuto con l’InterBresciano doc, era soprannominato il “Dinho bresciano” per il suo stile brasiliano. Numero 10 puro, decideva le partite nella zona nevralgica del campo. La sua classe e il carisma lo legarono alla maglia nerazzurra per quasi un decennio.
Cresciuto nelle giovanili del Brescia, esordì in prima squadra con le rondinelle, ma fu con l’Inter che toccò i vertici della carriera. Debuttò in nerazzurro nel 1976 e vi rimase fino al 1987, diventando simbolo di una squadra iconica. Celebri i suoi rigori, con una rincorsa che finiva in un tiro potente ma spesso impreciso. Memorabili i due sbagliati nella stessa partita di Coppa delle Coppe 1982 contro lo Slovan Bratislava.
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Il “Dinho bresciano”: l’idea di Mazzola che lo portò all’InterFu Sandro Mazzola, diventato dirigente, a consigliare l’acquisto di Beccalossi: lo vide dribblare cinque avversari in una partita e ne capì subito il potenziale. Ereditò la maglia numero 10 come simbolo del fantasista puro, ma non era il sostituto diretto dei predecessori. Dopo mostri sacri come Giacinto Facchetti, Luis Suárez e lo stesso Mazzola, portò un tocco “brasiliano” e creativo. Il suo stile elegante, imprevedibile e geniale incantò San Siro. Oggi, Beccalossi resta uno dei più grandi numeri 10 della storia nerazzurra. Lui è sempre rimasto fedele all’essenza dell’Inter, il suo genio, i suoi dribbling e quel cuore bresciano nerazzurro resteranno per sempre scolpiti nella storia di San Siro.
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