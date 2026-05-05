L'Inter è tornata Campione D'Italia conquistando il 21esimo scudetto della sua storia grazie ad una vittoria casalinga sul Parma. Un successo che ha permesso ai nerazzurri di vincere il campionato con 3 giornate d'anticipo. Tra i protagonisti della notte c'è stato anche Lautaro Martinez. L'attaccante argentino era fermo ai box da un mese per un infortunio muscolare rimediato contro la Roma. Il numero 10 nerazzurro ha parlato ai microfoni di Fox Sports, soffermandosi sul momento della squadra.

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MILANO, ITALIA - MAGGIO 03: Lautaro Martinez e Marcus Thuram del FC Internazionale Milano celebrano la vittoria del campionato di Serie A nel match tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 al Giuseppe Meazza Stadium il 3 Maggio, 2026 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Lautaro: protagonista indiscusso

Il capitano dell' Inter si è reso subito protagonista: decisivo il suo assist perper il. Consegnati in campionato, Lautaro si è ancora una volta dimostrato il vero leader di questa squadra.

Le dichiarazioni rilasciate dall'argentino rispecchiano perfettamente lo spirito con cui la squadra nerazzurra vuole affrontare questo finale di stagione:" Ci aspettano tre partite di campionato, dove dobbiamo mantenere questa mentalità. Dobbiamo avere rispetto per le squadre che affronteremo. Anche se abbiamo già conquistato il titolo, questo non deve essere un alibi per peccare di presunzione, dobbiamo rispettare anche lo stemma per cui giochiamo".

Un riferimento particolare ad un'altra sfida importantissima che affronterà l'Inter. Il 13 Maggio si giocherà la finale di Coppa Italia contro la Lazio:"Poi penseremo alla grande sfida contro la Lazio, vogliamo conquistare anche la Coppa Italia, è un nostro obiettivo. Voglio conquistare due trofei con questa maglia, so che possiamo farlo. Questo sarebbe un grande traguardo per noi e per il nostro popolo".

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La promessa ai tifosi dell'Inter

Se da una parte c'è tutta la volontà di vincere il "", dall'altra Lautaro non nasconde l'amore per questa maglia. Nel suo messaggio emerge tutta la soddisfazione. Il capitano ricorda il primo giorno che arrivò a Milano, sottolineando anche le difficoltà che ha incontrato nel corso della sua avventura:" Sono molto contento, perchè venivamo da una stagione alquanto difficile, tutti sappiamo quanto è stato pesante per noi lo scorso anno. Da quando sono arrivato qui stiamo facendo un lavoro importantissimo e non vogliamo fermarci. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorare e crescere insieme. Questa è la mentalità che dobbiamo avere tutti fino all'ultimo giorno in cui staremo in questa società. Abbiamo riportato l'Inter dove merita, ora non dobbiamo mollare".

Il passaggio finale sul suo futuro è quello che sicuramente ha colpito di più i tifosi. La conferma di voler scrivere altre pagine indelebili di questa storia rafforza ulteriormente il legame tra l'argentino e il popolo interista: "Certamente resterò a lungo all'Inter".

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